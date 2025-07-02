Вначале бодрость, потом паника: как кофеин провоцирует стресс и тревожные состояния

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Кофе давно стал утренним ритуалом и стимулятором в моменты усталости. Однако привычка наливать чашку за чашкой может обернуться не бодростью, а тревожностью, бессонницей и нервным напряжением. Об этом предупредила эндокринолог, диетолог и нутрициолог Виктория Иванова.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кофе с корицей

Энергия от кофе — временная

Кофеин действительно даёт ощущение прилива сил, но работает он не напрямую. Он блокирует рецепторы аденозина — вещества, отвечающего за чувство усталости. В результате появляется ложное ощущение бодрости. Проблема в том, что как только эффект проходит, усталость возвращается, и зачастую в усиленном виде. Возникает замкнутый круг: чтобы не "просесть", человек снова тянется за чашкой.

Тревожность и стресс: обратная сторона стимуляции

При регулярном превышении допустимой нормы кофеина в организме запускается выработка гормонов стресса — адреналина и кортизола. Это приводит к:

вспышкам раздражительности;

тревожности без видимых причин;

трудностям с концентрацией;

скачкам давления и пульса.

Организм постоянно находится в состоянии внутреннего напряжения, и со временем это начинает сказываться на психическом и физическом самочувствии. Даже люди без склонности к тревожным расстройствам могут ощущать беспокойство и внутреннюю суету без причины.

Проблемы со сном — тоже от кофе

Кофеин может задерживаться в организме до шести часов. Даже если выпить кофе в 16:00, он способен мешать уснуть в полночь.

Особенно опасно пить кофе во второй половине дня — он сбивает биологические ритмы и нарушает фазу глубокого сна,- сообщает врач

Рекомендации врача

Чтобы избежать негативного воздействия, Иванова советует:

ограничиться максимум тремя чашками кофе в день;

не пить его после обеда;

наблюдать за реакцией организма, особенно в периоды стресса или при нарушении сна.

Правильное отношение к кофе — это не полный отказ, а разумный контроль. Напиток может быть полезным, если употреблять его осознанно и не заменять им полноценный отдых. Особенно важно прислушиваться к себе и вовремя снижать дозу, если появляются тревожные сигналы со стороны организма.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

