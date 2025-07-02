Вначале бодрость, потом паника: как кофеин провоцирует стресс и тревожные состояния

Кофе давно стал утренним ритуалом и стимулятором в моменты усталости. Однако привычка наливать чашку за чашкой может обернуться не бодростью, а тревожностью, бессонницей и нервным напряжением. Об этом предупредила эндокринолог, диетолог и нутрициолог Виктория Иванова.
Кофеин действительно даёт ощущение прилива сил, но работает он не напрямую. Он блокирует рецепторы аденозина — вещества, отвечающего за чувство усталости. В результате появляется ложное ощущение бодрости. Проблема в том, что как только эффект проходит, усталость возвращается, и зачастую в усиленном виде. Возникает замкнутый круг: чтобы не "просесть", человек снова тянется за чашкой.
При регулярном превышении допустимой нормы кофеина в организме запускается выработка гормонов стресса — адреналина и кортизола. Это приводит к:
вспышкам раздражительности;
тревожности без видимых причин;
трудностям с концентрацией;
скачкам давления и пульса.
Организм постоянно находится в состоянии внутреннего напряжения, и со временем это начинает сказываться на психическом и физическом самочувствии. Даже люди без склонности к тревожным расстройствам могут ощущать беспокойство и внутреннюю суету без причины.
Кофеин может задерживаться в организме до шести часов. Даже если выпить кофе в 16:00, он способен мешать уснуть в полночь.
Особенно опасно пить кофе во второй половине дня — он сбивает биологические ритмы и нарушает фазу глубокого сна,- сообщает врач
Чтобы избежать негативного воздействия, Иванова советует:
ограничиться максимум тремя чашками кофе в день;
не пить его после обеда;
наблюдать за реакцией организма, особенно в периоды стресса или при нарушении сна.
Правильное отношение к кофе — это не полный отказ, а разумный контроль. Напиток может быть полезным, если употреблять его осознанно и не заменять им полноценный отдых. Особенно важно прислушиваться к себе и вовремя снижать дозу, если появляются тревожные сигналы со стороны организма.
Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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