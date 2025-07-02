Один ритуал — и вы спите как ребёнок: привычка, которая меняет утро и возвращает силы

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Современные люди спят всё меньше — в среднем около шести с половиной часов в сутки. Этого недостаточно для восстановления организма, и последствия могут быть серьёзными: гипертония, диабет, хронические боли и даже нарушения когнитивных функций. Об этом предупреждает эксперт по сну доктор Джейкоб Тейтельбаум. Он советует не игнорировать сигналы усталости и добавлять в вечернюю рутину расслабляющие ритуалы, чтобы облегчить засыпание.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка спит с девушкой

Почему сон становится всё более хрупким

Плотный график, гаджеты и стресс сбивают внутренние ритмы. Всё больше людей сталкиваются с трудностями при засыпании, а хронический недосып стал привычным состоянием. Это не просто неудобство — это угроза здоровью, особенно если ночной отдых регулярно укорачивается.

Что помогает заснуть быстрее

Чтобы запустить "внутреннюю программу" на отключение, важно не ждать, пока уснёте от усталости, а готовить организм к отдыху. Вот ритуалы, которые реально работают:

тёплая ванна с солью и эфирным маслом лаванды;

чашка ромашкового чая или любого другого травяного настоя;

чтение любимой книги, желательно бумажной;

нанесение капли масла лаванды или пассифлоры на кожу над верхней губой.

Даже один из этих элементов, если выполнять его регулярно, поможет заснуть быстрее и глубже.

Почему это важно именно вечером

Вечер — это не просто конец дня, а ключевой этап подготовки к следующему. Если наполнить его экранами, новостями и тревогой, отдых станет поверхностным. А если сформировать стабильную вечернюю привычку, мозг начнёт распознавать её как сигнал ко сну.

Уточнения

Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

