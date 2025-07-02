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Чашка, которая лечит нервы: простой список напитков для спокойствия и сна

1:58
Здоровье

Когда жизнь трещит по швам, иногда достаточно просто налить себе правильный напиток. Не все проблемы решаются лекарствами — иногда помогают травы, тёплое какао или стакан кефира. Ирина Писарева, врач-диетолог и нутрициолог, рассказала, какие напитки действительно помогают организму восстановиться в моменты перегрузки.

Хвойный отвар
Фото: Design by Freepick by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хвойный отвар

Травы, которые успокаивают

Старые добрые травяные чаи — всё ещё вне конкуренции. Особенно эффективны:

  • ромашка — мягко расслабляет, снимает спазмы и тревожность;

  • липа — отлично работает вечером, помогает успокоиться и заснуть;

  • мелисса и мята — природные антидепрессанты, особенно в комплексе.

Можно пить как по отдельности, так и в сочетании — эффект сохраняется, если не перебарщивать.

Зелёный чай — не только бодрит

Не все знают, что зелёный чай может действовать не хуже валерьянки — особенно в умеренных дозах. Его можно пить 3-4 раза в день, но важно учитывать индивидуальную реакцию: у некоторых людей возможна аллергия.

Какао: не просто вкусно, но и полезно

Какао — это не просто уютный напиток с детства. В нём:

  • много магния, который снимает нервное напряжение;

  • витамины группы B, поддерживающие нервную систему.

Но в 100 г напитка содержится около 230 ккал. Поэтому лучше ограничиться одной чашкой в день, особенно если следите за весом.

Кефир: гормон радости в каждом глотке

Про него часто забывают, но кефир — отличный антистрессовый союзник. Всё благодаря триптофану — аминокислоте, из которой вырабатывается серотонин. Это как раз тот самый гормон, что отвечает за хорошее настроение и эмоциональный баланс. Пейте кефир на постоянной основе, особенно вечером — и сон, и настроение станут лучше.

Уточнения

Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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