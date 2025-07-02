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Лето без боли: вот как предотвратить трение кожи между бедрами — советы врача

4:02
Здоровье

Каждое лето многие из нас сталкиваются с неприятной проблемой — кожа между бедрами начинает натираться, вызывая дискомфорт, зуд и даже раздражение. Это явление, известное как "трение бедер", затрагивает как мужчин, так и женщин. Доктор Жеральд Киржек, врач скорой помощи, объясняет причины этого состояния и предлагает эффективные способы его предотвращения и лечения.

Женщина в черной футболке и белой юбке с кружевом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина в черной футболке и белой юбке с кружевом

Причины раздражения

Основная причина трения между бедрами — постоянное соприкосновение кожи во время ходьбы или физической активности.

"Когда мы двигаемся, кожа трется о сама себя, что приводит к микроповреждениям эпидермиса", — говорит доктор Киржек.

Эти повреждения вызывают жжение, покраснение и зуд, которые могут быть весьма болезненными.

Летом проблема усугубляется из-за жары и повышенной потливости. Пот скапливается в складках кожи, что приводит к мацерации — размягчению и повреждению кожного барьера. Это делает кожу более уязвимой к раздражению и инфекциям, особенно грибковым или бактериальным.

Одежда также играет важную роль. Синтетические материалы и обтягивающие ткани усиливают трение. Особенно страдают спортсмены и женщины, носящие юбки или платья без подкладки. Дети и пожилые люди, у которых кожа тоньше, также подвержены этому состоянию.

Сухая кожа также является фактором риска. Летом кожа подвергается воздействию солнца, песка и морской воды, что может привести к микротрещинам и раздражениям, сообщает doctissimo.fr.

Профилактика

Доктор Киржек рекомендует начинать с правильного выбора одежды. Выбирайте одежду из дышащих материалов, таких как хлопок, лен или мериносовая шерсть, советует он. Эти ткани отводят пот и ограничивают трение. Для дополнительной защиты можно использовать леггинсы из микрофибры или модели с силиконовыми или гелевыми полосками на внутренней стороне бедер.

Также полезно применять специальные средства.

"Нанесите крем на основе оксида цинка, например, Cicalfate или Eryplast, чтобы уменьшить трение и защитить кожу", — рекомендует врач.

Твердый дезодорант без спирта или абсорбирующий порошок из кукурузного крахмала также могут помочь.

Другие советы включают:

  • Бережное удаление волос, чтобы избежать дополнительного трения;
  • Контроль веса, так как избыточный вес может увеличить площадь соприкосновения кожи и усилить трение.

Что делать, если кожа уже раздражена

Если раздражение уже началось, важно действовать правильно. Мыть кожу следует теплой водой с мягким, неароматизированным мылом, советует доктор Киржек. Затем кожу нужно тщательно высушить, осторожно промокая, но не растирая.

После этого рекомендуется нанести крем на основе оксида цинка или гель алоэ вера.

"Компресс из гамамелиса также может помочь снять раздражение и уменьшить воспаление", — добавляет врач.

Если раздражение сопровождается неприятными симптомами, такими как зуд, покраснение или признаки инфекции, следует обратиться к врачу. Грибковая или бактериальная инфекция может развиться в ослабленных участках кожи, предупреждает доктор Киржек.

Чего следует избегать

Наконец, стоит избегать некоторых действий.

"Не используйте лосьоны и дезодоранты, содержащие спирт, так как они сушат и раздражают кожу", — советует врач.

Тальк можно применять только при отсутствии открытых ран, иначе он может способствовать мацерации и заражению.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете избежать раздражения кожи между бедрами и наслаждаться летом без дискомфорта.

Уточнения

Бедро (от лат. femur — бедренная кость) — проксимальная часть нижней конечности человека (задней конечности у других обладающих ею представителей царства животных) между тазобедренным и коленным суставами.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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