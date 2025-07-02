Смертельный соблазн: нутрициолог раскрыла 7 продуктов, которые нельзя есть сырыми ни под каким предлогом

Летом мы часто добавляем в свой рацион сырые продукты, такие как тартар, карпаччо и гаспачо. Они не только вкусны, но и богаты витаминами и минералами. Однако важно помнить, что некоторые из них могут быть опасны для здоровья. Александра Мурсье, диетолог и нутрициолог, предупреждает о продуктах, которые не стоит есть сырыми.

Фото: commons.wikimedia.org by Sanjay Acharya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Красная фасоль

Сыроедение может быть полезным, но оно также связано с рисками. Некоторые продукты могут стать токсичными, если их употреблять в сыром виде. Александра Мурсье рекомендует избегать таких продуктов, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Почему стоит избегать сырой пищи?

Приготовление пищи значительно снижает риск бактериального заражения. Сырые продукты, особенно животного происхождения, могут содержать патогены, вызывающие пищевое отравление и более серьезные заболевания. Симптомы инфекции могут проявиться быстро: рвота, диарея, спазмы в животе, лихорадка и головные боли.

Некоторые продукты особенно опасны в сыром виде. Вот список, который составила Александра Мурсье:

Фасоль. Фасоль может вызвать гемолиз — разрушение эритроцитов в крови. Это особенно опасно для чувствительных людей. Красная фасоль. Сырая красная фасоль содержит токсин, вызывающий сильную рвоту. Приготовление разрушает этот токсин. Рыба и морепродукты. Употребление сырой рыбы и морепродуктов может привести к листериозу или гепатиту А. Заморозка помогает уничтожить некоторые патогены, но это не гарантирует полную безопасность. Мясо. Мясо, особенно птица и свинина, содержит много бактерий, таких как кишечная палочка, сальмонелла и листерия. Сырые тартар и карпаччо могут быть опасными. Яйца. Сырые яйца могут содержать сальмонеллу. Употребление яиц всмятку может быть рискованным, особенно для беременных женщин. Картофель. Сырой картофель содержит соланин, токсичное соединение. Приготовление картофеля разрушает соланин и делает его безопасным для употребления. Некоторые грибы. Некоторые грибы ядовиты в сыром виде. Приготовление делает их безопасными, но лучше проконсультироваться с фармацевтом, если есть сомнения, пишет doctissimo.fr.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.



Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

