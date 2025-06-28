Рожать страшно, но ещё страшнее — планка после родов: как не развалиться во время тренировки

Поговорим не только о спорте после родов, но и как начинать тренироваться при таких проблемах, как опущение органов малого таза, диастаз, геморрой, цистит, кандидоз или болезненные месячные? Это важнейшие темы для многих женщин после родов.
Да — но с большой осторожностью. Активность обычно приносит пользу, улучшая самочувствие.
"Рекомендую посетить врача перед началом активных спортивных занятий женщинам, у которых было кесарево сечение. Консультация лечащего врача и получение рекомендаций по будущим занятиям помогут избежать проблем со здоровьем и возможных ошибок", — рекомендуют врачи.
После одобрения гинеколога важно обсудить диагноз и ограничения с тренером. Даже в группе попросите пару минут индивидуального внимания — хороший специалист подберёт подходящие упражнения вместо резких движений или тяжестей.
Избегайте тяжёлой работы с весами, прыжков, глубоких приседаний, скручиваний, классических планок. Тренируйтесь в мягких дисциплинах: йога, пилатес, стрейчинг, партерная гимнастика, лёгкий фитнес и адаптированная хореография.
"Для каждой женщины после родов или перенесённой операции на органах таза срок возвращения к тренировкам индивидуален. Лёгкая физическая нагрузка через 6-8 недель после естественных родов и не раньше, чем через 8-12 недель после кесарева сечения", — рекомендуют врачи.
Ро́ды у челове́ка — естественный физиологический процесс, завершающий беременность женщины.
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