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Рожать страшно, но ещё страшнее — планка после родов: как не развалиться во время тренировки

2:55
Здоровье

Поговорим не только о спорте после родов, но и как начинать тренироваться при таких проблемах, как опущение органов малого таза, диастаз, геморрой, цистит, кандидоз или болезненные месячные? Это важнейшие темы для многих женщин после родов.

Тренировка
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка

Можно ли заниматься спортом при "женских" заболеваниях

Да — но с большой осторожностью. Активность обычно приносит пользу, улучшая самочувствие.

"Рекомендую посетить врача перед началом активных спортивных занятий женщинам, у которых было кесарево сечение. Консультация лечащего врача и получение рекомендаций по будущим занятиям помогут избежать проблем со здоровьем и возможных ошибок", — рекомендуют врачи.

С чего начать тренировки

После одобрения гинеколога важно обсудить диагноз и ограничения с тренером. Даже в группе попросите пару минут индивидуального внимания — хороший специалист подберёт подходящие упражнения вместо резких движений или тяжестей.

Избегайте тяжёлой работы с весами, прыжков, глубоких приседаний, скручиваний, классических планок. Тренируйтесь в мягких дисциплинах: йога, пилатес, стрейчинг, партерная гимнастика, лёгкий фитнес и адаптированная хореография.

Особенности упражнений при конкретных диагнозах

Тазовое дно, диастаз, после кесарева

  • Исключаем прыжки, скручивания, глубокие приседы, натуживание;
  • Заменяем обычную планку — на боковую или обратную, укрепляя пресс щадяще.

Геморрой

  • Тяжести становятся табу, но движение — крайне важно;
  • Отлично: йога, плавание, ходьба, "велосипед" лёжа, подъемы ног на стене;
  • При обострении — пауза, затем аккуратное возвращение к активности.

Менструация

  • При сильной боли — отдых;
  • При лёгком дискомфорте — спокойная йога или растяжка помогут уменьшить симптомы.

Цистит и молочница

  • Во время обострения — от спорта лучше воздержаться;
  • После болезни — возвращаться медленно, посоветовавшись с врачом.

"Для каждой женщины после родов или перенесённой операции на органах таза срок возвращения к тренировкам индивидуален. Лёгкая физическая нагрузка через 6-8 недель после естественных родов и не раньше, чем через 8-12 недель после кесарева сечения", — рекомендуют врачи.

Все под контролем

  • Рекомендуются мягкие виды нагрузки: ходьба, плавание;
  • Специальные комплексы для новоиспечённых мам помогут восстановить осанку, укрепить мышцы и избежать недержания:
  • Если врач одобрил нагрузку — начинайте с низкой интенсивности и увеличивайте постепенно:
  • Никакой боли, только комфорт. И регулярный контроль у гинеколога.

Уточнения

Ро́ды у челове́ка — естественный физиологический процесс, завершающий беременность женщины.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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