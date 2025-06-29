Когда слово залипает в голове, как реклама: шутка или это серьезный сигнал от мозга

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4:55
Здоровье

"Как же это слово… ну, на языке вертится!" — многим знакома ситуация, когда вроде бы обычное, знакомое слово вдруг выпадает из памяти. Неловкий момент может застать вас врасплох на совещании, в разговоре с близкими или во время презентации. И чем дольше не можешь вспомнить нужное слово, тем больше растёт тревога. Иногда такая забывчивость — просто следствие усталости, но бывает, что она указывает на серьёзные проблемы со здоровьем. Разбираемся, когда стоит переживать, а когда — просто выспаться.

Мужчина держится за голову
Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина держится за голову

Почему мы вдруг "теряем" слова

Зачастую забывчивость развивается на фоне снижения концентрации внимания, повышенной тревожности, которые могут проявляться на фоне хронического стресса или синдрома хронической усталости либо после перенесённой вирусной инфекции.

Иногда забывание слов — это не просто досадный момент, а симптом начальных стадий нейродегенеративных процессов или сосудистых нарушений. Особое внимание стоит уделить состоянию, если к забывчивости добавляются дезориентация в пространстве, трудности с запоминанием адреса или имён, особенно у людей старше 60 лет.

Что делать, если вы замечаете такие симптомы

Если вы стали чаще сталкиваться с рассеянностью и забывчивостью, стоит записаться на приём к неврологу. Врач проведёт углублённую диагностику: оценит когнитивные функции, проверит на наличие скрытых тревожных или депрессивных состояний. Также могут потребоваться анализы, тесты и МРТ — всё зависит от картины симптомов.

Безопасные причины забывания слов

Не всегда всё так тревожно. В ряде случаев забывчивость — просто реакция на ритм жизни или временное состояние организма. Вот наиболее частые "безобидные" причины:

  • Эффект вытеснения. Мозг постоянно получает новую информацию, и в попытке её обработать он может "отодвинуть" менее важные данные, в том числе и слова.
  • Проблемы с концентрацией. Если вы сосредоточены на чём-то другом, мозг может временно блокировать нужную информацию.
  • Эмоциональное напряжение. Стресс, усталость, тревога — всё это влияет на способность вспоминать даже очевидные вещи.
  • Возрастные изменения. После 60 лет естественное снижение когнитивных функций может проявляться в том числе через забывание слов.

Чтобы улучшить память

  • следите за режимом сна,
  • не перегружайте себя информацией,
  • тренируйте мозг — читайте, решайте головоломки,
  • добавьте в жизнь умеренные физические нагрузки и релаксацию.

Когда забывание слов — сигнал опасности

Однако если такие эпизоды становятся всё более частыми и навязчивыми — важно не игнорировать проблему. Вот серьёзные медицинские причины, на которые стоит обратить внимание:

  • Начало деменции. Один из ранних признаков деменции — забывание знакомых слов и названий.
  • Лёгкие когнитивные нарушения. Когда память и мышление уже страдают, но пока ещё не влияют критически на повседневную жизнь.
  • Транзиторная ишемическая атака (ТИА). Кратковременное нарушение кровообращения мозга, проявляющееся забывчивостью и речевыми сбоями.
  • Опухоли и сосудистые патологии. Образования или сгустки крови могут оказывать давление на участки мозга, отвечающие за речь.
  • Черепно-мозговые травмы, эпилепсия. Иногда забывание слов может быть отдалённым последствием неврологической патологии.

Также дефицит витамина B12, гипотиреоз, депрессия и тревожные расстройства нередко проявляются через ухудшение памяти и затруднения с речью.

Когда стоит обратиться к врачу

Если вы замечаете, что забывчивость стала:

  • происходить всё чаще;
  • распространяться на важные события, не только на отдельные слова;
  • мешать работе или повседневной жизни;
  • сопровождаться раздражительностью, апатией или тревожностью;
  • нарушать речь или способность подбирать нужные выражения — не откладывайте визит к специалисту.

Особенно важно не игнорировать симптомы в молодом возрасте — внезапное ухудшение памяти у людей до 40 лет всегда требует обследования.

Что делать, если забывчивость пока не мешает

Если эпизоды редкие и не вызывают серьёзных проблем — просто пересмотрите свой образ жизни. Обратите внимание на качество сна, питание, ментальную активность. Привычка "разгружать" мозг, отдыхать и при этом не оставлять его без задач (например, учить стихи, изучать язык, решать кроссворды) поможет сохранить ясность ума надолго.

Уточнения

Па́мять — обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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