Наркозависимость может начаться исподволь — с первой дозы, с одного эксперимента "ради интереса". У подростков разрушение организма происходит быстрее: иммунитет падает, психика срывается, интеллект угасает. Но родители часто не видят тревожных сигналов — списывают всё на пубертат.
Педиатр Екатерина Воронова предупреждает:
Зависимость часто сопровождается социальной деградацией. Подросток скрывает друзей, не рассказывает, где бывает, перестаёт учиться, становится безразличным к родным. Всё это — не капризы, а возможные симптомы беды, сообщает ИА "Пенза-Пресс".
Не ждать.
Обратиться к врачу-наркологу.
Протестировать ребёнка. Экспресс-тесты не всегда выявляют "лёгкие" наркотики. Надёжнее — лабораторный анализ.
Подростку нужна не изоляция, а поддержка. Врач, психолог, спорт, поездки, общение, смена обстановки — всё это может вернуть его в реальность.
"Употребление в юности — прямой путь к тяжёлой зависимости. Следите за кругом общения и привычками ребёнка. Учите беречь своё здоровье", — подчёркивает Екатерина Воронова.
Нарко́тик (от греч. ναρκωτικός - приводящий в оцепенение, греч. νάρκωσις - ступор) — согласно определению ВОЗ, "химический агент, вызывающий ступор, ко́му или нечувствительность к боли.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.