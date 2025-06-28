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Резкий смех, бессонница и странные слова — что это может значить

1:42
Здоровье

Наркозависимость может начаться исподволь — с первой дозы, с одного эксперимента "ради интереса". У подростков разрушение организма происходит быстрее: иммунитет падает, психика срывается, интеллект угасает. Но родители часто не видят тревожных сигналов — списывают всё на пубертат.

Молодежь
Фото: unsplash.com by Paul Gilmore paulgilmore, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодежь

Сигналы, которые нельзя игнорировать

Педиатр Екатерина Воронова предупреждает:

  • резкие перепады настроения (от ступора до смеха),
  • тремор век и рук,
  • замедленное мышление и речь,
  • бессонница ночью и сонливость днём,
  • изменение аппетита,
  • суженные или расширенные зрачки,
  • странные словечки в переписках,
  • отказ от гигиены и любимых дел.

Ребёнок отдаляется

Зависимость часто сопровождается социальной деградацией. Подросток скрывает друзей, не рассказывает, где бывает, перестаёт учиться, становится безразличным к родным. Всё это — не капризы, а возможные симптомы беды, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Что делать, если есть подозрения

  • Не ждать.

  • Обратиться к врачу-наркологу.

  • Протестировать ребёнка. Экспресс-тесты не всегда выявляют "лёгкие" наркотики. Надёжнее — лабораторный анализ.

Поддержка важнее наказаний

Подростку нужна не изоляция, а поддержка. Врач, психолог, спорт, поездки, общение, смена обстановки — всё это может вернуть его в реальность.

"Употребление в юности — прямой путь к тяжёлой зависимости. Следите за кругом общения и привычками ребёнка. Учите беречь своё здоровье", — подчёркивает Екатерина Воронова.

Уточнения

Нарко́тик (от греч. ναρκωτικός - приводящий в оцепенение, греч. νάρκωσις - ступор) — согласно определению ВОЗ, "химический агент, вызывающий ступор, ко́му или нечувствительность к боли.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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