Давление выровнялось, сосуды прочистились — эффект одной ложки

Без жёстких диет и банок с добавками. Просто ложка масла из маленьких золотистых зёрен — и через пару недель организм будто говорит: "Спасибо!"
Вся сила — в омега-3
Одна ложка (15 мл) — и суточная норма полиненасыщенных жирных кислот уже в организме. Омега-3 важны для мозга, сосудов и даже гормонов. Клеточные оболочки укрепляются, а тело работает стабильнее.
Сердце бьётся спокойнее
Регулярный приём снижает "плохой" холестерин и помогает сосудам сохранить эластичность. Давление выравнивается, кровь течёт легче — особенно это ценят гипертоники.
Воспаления — на спад
Астма, артрит, лишний вес — всё это связано с хроническими воспалительными процессами. А масло как будто нажимает "пауза". Результат — меньше отёков, раздражений, воспалений.
Кожа говорит спасибо
Зуд, сухость, покраснения — у многих проходят сами собой. Эпидермис становится гладким, защищённым и мягким. Даже в холод и ветер.
Сахар под контролем
Уровень глюкозы в крови выравнивается. Это особенно важно при риске диабета второго типа — мягкая профилактика, без лекарств.
Кому нельзя
Беременным после первого триместра — повышает риск схваток
Людям с нарушением свёртываемости — усиливает кровоток
Детям до 3 лет — только с педиатром
Перед операцией — отменить за 2 недели
Как принимать
До 30 мл в день. Лучше — по 1 ст. ложке натощак или с едой. Без термической обработки — только в холодные блюда.
Льняно́е ма́сло (лат. oleum lini) — растительное масло, получаемое из семян льна.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.