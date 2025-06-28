Давление выровнялось, сосуды прочистились — эффект одной ложки

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Без жёстких диет и банок с добавками. Просто ложка масла из маленьких золотистых зёрен — и через пару недель организм будто говорит: "Спасибо!"

Фото: commons.wikimedia.org by Handwerker, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Льняное масло

Вся сила — в омега-3

Одна ложка (15 мл) — и суточная норма полиненасыщенных жирных кислот уже в организме. Омега-3 важны для мозга, сосудов и даже гормонов. Клеточные оболочки укрепляются, а тело работает стабильнее.

Сердце бьётся спокойнее

Регулярный приём снижает "плохой" холестерин и помогает сосудам сохранить эластичность. Давление выравнивается, кровь течёт легче — особенно это ценят гипертоники.

Воспаления — на спад

Астма, артрит, лишний вес — всё это связано с хроническими воспалительными процессами. А масло как будто нажимает "пауза". Результат — меньше отёков, раздражений, воспалений.

Кожа говорит спасибо

Зуд, сухость, покраснения — у многих проходят сами собой. Эпидермис становится гладким, защищённым и мягким. Даже в холод и ветер.

Сахар под контролем

Уровень глюкозы в крови выравнивается. Это особенно важно при риске диабета второго типа — мягкая профилактика, без лекарств.

Кому нельзя

Беременным после первого триместра — повышает риск схваток

Людям с нарушением свёртываемости — усиливает кровоток

Детям до 3 лет — только с педиатром

Перед операцией — отменить за 2 недели

Как принимать

До 30 мл в день. Лучше — по 1 ст. ложке натощак или с едой. Без термической обработки — только в холодные блюда.

Уточнения

Льняно́е ма́сло (лат. oleum lini) — растительное масло, получаемое из семян льна.

