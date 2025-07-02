Кефир покорил Америку: как напиток из советской столовой стал хитом пляжных блогеров

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американцы неожиданно открыли для себя кефир — и скупают его с такой скоростью, что на полках супермаркетов не остаётся ни одной бутылки. Видео с кефиром на завтрак, после тренировки и даже на пляже собирают миллионы просмотров. Для новой ЗОЖ-аудитории это не просто кисломолочный напиток, а настоящий "эликсир здоровья" и "славянский секрет сияния кожи".

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка пьет кефир

Кефир — новая звезда соцсетей

Фуд-блогеры делятся: "Кефир вместо протеина", "Кефир спас мой желудок", "Кефир — это лайфстайл". С ним делают завтраки, смузи, шоты и даже DIY-косметику. А кто-то просто пьёт его у океана — "для внутренней гармонии".

Спрос пошёл вверх не только на готовый продукт — продажи кефирных заквасок на eBay выросли почти на четверть. Популярность напитка уже прозвали "йогуртовой революцией по-русски".

Почему кефир — это не просто модно, а реально полезно

Вот что происходит с телом, если пить кефир регулярно:

Иммунитет укрепляется

Живые бактерии и дрожжи вытесняют вредную микрофлору и усиливают защиту организма. 70% иммунных клеток живут в кишечнике — и кефир помогает им работать.

Кишечник начинает жить по расписанию

Пробиотики мягко запускают перистальтику и решают проблему с запорами — без таблеток.

Молочка без проблем

Даже тем, кто не переносит обычное молоко, кефир часто подходит. Лактоза в нём частично расщеплена — он легче усваивается и не вызывает тяжести.

Кости становятся крепче

Один стакан — до 30% суточной нормы кальция. А ещё в кефире есть витамин K2, который помогает кальцию попасть именно в кости, а не в сосуды.

Помогает при хронических воспалениях

Кефир снижает активность воспалительных процессов в организме, что особенно важно при аутоиммунных нарушениях.

А были ли мы первыми?

Кефиру более 2000 лет. Родина напитка — Кавказ, где его готовили в глиняных сосудах и считали священным. В Советском Союзе он стал повседневной нормой: его пили в школах, роддомах и санаториях. Мы забыли, а теперь Америка напомнила, что это был настоящий суперфуд.

Есть ли противопоказания

Кефир — кислый продукт. При гастрите с повышенной кислотностью и язвах его стоит избегать в периоды обострения. И конечно, не стоит пить его литрами — особенно натощак.

Уточнения

Кефи́р - разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков", состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей.

