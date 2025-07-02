Кефир покорил Америку: как напиток из советской столовой стал хитом пляжных блогеров

Американцы неожиданно открыли для себя кефир — и скупают его с такой скоростью, что на полках супермаркетов не остаётся ни одной бутылки. Видео с кефиром на завтрак, после тренировки и даже на пляже собирают миллионы просмотров. Для новой ЗОЖ-аудитории это не просто кисломолочный напиток, а настоящий "эликсир здоровья" и "славянский секрет сияния кожи".
Фуд-блогеры делятся: "Кефир вместо протеина", "Кефир спас мой желудок", "Кефир — это лайфстайл". С ним делают завтраки, смузи, шоты и даже DIY-косметику. А кто-то просто пьёт его у океана — "для внутренней гармонии".
Спрос пошёл вверх не только на готовый продукт — продажи кефирных заквасок на eBay выросли почти на четверть. Популярность напитка уже прозвали "йогуртовой революцией по-русски".
Вот что происходит с телом, если пить кефир регулярно:
Кефиру более 2000 лет. Родина напитка — Кавказ, где его готовили в глиняных сосудах и считали священным. В Советском Союзе он стал повседневной нормой: его пили в школах, роддомах и санаториях. Мы забыли, а теперь Америка напомнила, что это был настоящий суперфуд.
Кефир — кислый продукт. При гастрите с повышенной кислотностью и язвах его стоит избегать в периоды обострения. И конечно, не стоит пить его литрами — особенно натощак.
Кефи́р - разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков", состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей.
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