Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лето без пляжа: 4 места в Греции, где прохлада и горы победят жару
Не квас и не кефир — тайный ингредиент, который превратит вашу окрошку в кулинарный шедевр
Ключевая ставка на 1-2 пункта ниже: что это значит для россиян
Не просто цифра: зачем учёным нужно знать, сколько весит кит — и как вообще это сделать
Клубника для кожи: 5 натуральных масок, которые стоит попробовать этим сезоном
Отдых почти 2 недели: Минтруда рассказало, как пройдут праздники в 2026 году
Один флакон — и прощай секущиеся кончики: лучшее масло, о котором вы не знали
Это уже не та рыба: балтийская треска изменилась на уровне ДНК — и виноваты люди
Срочные продажи жилья растут как на дрожжах: что стоит за этим трендом

Аппетитно, удобно, но опасно: почему эти стаканчики с фруктами лучше не брать

2:38
Здоровье

Ты заходишь в супермаркет за кофе или водой — и взгляд автоматически цепляется за яркие стаканчики с фруктами. Свежо, красиво, удобно: уже нарезанные дольки арбуза, дыни, ананаса, аккуратно упакованные и готовые к употреблению. Кажется идеальным перекусом, особенно летом. Но, как ни печально, именно эти "здоровые" снеки могут принести серьёзные проблемы.

Нарезанные фрукты в упаковке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Нарезанные фрукты в упаковке

Фрукты — да. Нарезка в магазине — лучше нет

Если упаковку салата "Айсберг" или шпината запаковали ещё на производстве с соблюдением всех санитарных норм, то с фруктами всё иначе. Почти все фруктовые нарезки готовятся прямо в магазине - и именно на этом этапе возникает масса рисков.

Мы не видим, кто и как мыл бахчевые, на какой разделочной доске резал дыню, и какие перчатки (а то и без них) были у продавца. Единственное, что нас защищает — это репутация торговой сети. Но даже она не гарантирует, что нарезка была сделана в стерильных условиях.

Главные подозреваемые — арбуз и дыня

Особенно опасны нарезанные арбуз и дыня, которые лежат в холодильниках супермаркетов под плёнкой. Почему?

  • Они растут прямо на земле, где могут впитывать загрязнённую воду.
  • Кожура бахчевых часто покрыта микроорганизмами - и даже тщательно вымыть её сложно.
  • При разрезании бактерии с поверхности попадают внутрь мякоти и быстро размножаются — особенно при комнатной температуре.

Речь идёт не только о расстройстве желудка. Сальмонелла или кишечная палочка могут вызвать серьёзное отравление, особенно у детей, пожилых или людей с ослабленным иммунитетом.

Почему именно нарезка — опасна

  • Домашний арбуз ты моешь.
  • Нарезаешь на своей доске.
  • Съедаешь сразу.

А в магазине всё наоборот

  • Никто не знает, насколько хорошо вымыли кожуру;
  • При нарезке может использоваться одна и та же поверхность для всего подряд;
  • Могут не соблюдаться правила хранения - фрукты пролежали под лампой, затем попали в холодильник.

А ведь даже пара часов в тёплом воздухе — идеальные условия для бактерий.

Как сделать правильно

Если хочешь порадовать себя свежими фруктами — лучше купи целый арбуз или дыню, тщательно вымой кожуру под проточной водой и нарежь дома. Это просто, быстро и, главное, безопасно. И никакой магазинный стаканчик не сравнится по вкусу со спелым, только что разрезанным плодом.

Уточнения

Отравле́ние — расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание (например, убийство или самоубийство с помощью яда).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине
Азербайджан
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Аудио 
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Еда и рецепты
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе Аудио 
Ставишь объявление — и тишина: авто, мимо которых проходят даже самые отчаянные
Авто
Ставишь объявление — и тишина: авто, мимо которых проходят даже самые отчаянные
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Детская площадка в Битцево стала ареной для встречи с ядом
Детская площадка в Битцево стала ареной для встречи с ядом
Последние материалы
Срочные продажи жилья растут как на дрожжах: что стоит за этим трендом
Глубокий вдох и живот исчез: гимнастика, которая делает изнутри то, о чём молчит фитнес
Летаргия СМИ и Гитлер: как Никита Михалков объяснил свой розыск на Украине
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Топливо сгорает в никуда: подвох, который остаётся незаметным до первых больших трат
Чулок вместо химии: как я навсегда избавился от зелёной воды в бассейне
Откройте для себя пещеры Стиффе: природный шедевр Италии
Почему девятая планета может быть ближе, чем мы думаем: новый метод поиска
Люди будут спокойно жить на Марсе к 2040 году: вот что говорят учёные
Чесночные стрелки: будете убирать их или они подарят вам неожиданные богатства
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.