Аппетитно, удобно, но опасно: почему эти стаканчики с фруктами лучше не брать

Ты заходишь в супермаркет за кофе или водой — и взгляд автоматически цепляется за яркие стаканчики с фруктами. Свежо, красиво, удобно: уже нарезанные дольки арбуза, дыни, ананаса, аккуратно упакованные и готовые к употреблению. Кажется идеальным перекусом, особенно летом. Но, как ни печально, именно эти "здоровые" снеки могут принести серьёзные проблемы.
Если упаковку салата "Айсберг" или шпината запаковали ещё на производстве с соблюдением всех санитарных норм, то с фруктами всё иначе. Почти все фруктовые нарезки готовятся прямо в магазине - и именно на этом этапе возникает масса рисков.
Мы не видим, кто и как мыл бахчевые, на какой разделочной доске резал дыню, и какие перчатки (а то и без них) были у продавца. Единственное, что нас защищает — это репутация торговой сети. Но даже она не гарантирует, что нарезка была сделана в стерильных условиях.
Особенно опасны нарезанные арбуз и дыня, которые лежат в холодильниках супермаркетов под плёнкой. Почему?
Речь идёт не только о расстройстве желудка. Сальмонелла или кишечная палочка могут вызвать серьёзное отравление, особенно у детей, пожилых или людей с ослабленным иммунитетом.
А ведь даже пара часов в тёплом воздухе — идеальные условия для бактерий.
Если хочешь порадовать себя свежими фруктами — лучше купи целый арбуз или дыню, тщательно вымой кожуру под проточной водой и нарежь дома. Это просто, быстро и, главное, безопасно. И никакой магазинный стаканчик не сравнится по вкусу со спелым, только что разрезанным плодом.
Отравле́ние — расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание (например, убийство или самоубийство с помощью яда).
Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.