Аппетитно, удобно, но опасно: почему эти стаканчики с фруктами лучше не брать

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ты заходишь в супермаркет за кофе или водой — и взгляд автоматически цепляется за яркие стаканчики с фруктами. Свежо, красиво, удобно: уже нарезанные дольки арбуза, дыни, ананаса, аккуратно упакованные и готовые к употреблению. Кажется идеальным перекусом, особенно летом. Но, как ни печально, именно эти "здоровые" снеки могут принести серьёзные проблемы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Нарезанные фрукты в упаковке

Фрукты — да. Нарезка в магазине — лучше нет

Если упаковку салата "Айсберг" или шпината запаковали ещё на производстве с соблюдением всех санитарных норм, то с фруктами всё иначе. Почти все фруктовые нарезки готовятся прямо в магазине - и именно на этом этапе возникает масса рисков.

Мы не видим, кто и как мыл бахчевые, на какой разделочной доске резал дыню, и какие перчатки (а то и без них) были у продавца. Единственное, что нас защищает — это репутация торговой сети. Но даже она не гарантирует, что нарезка была сделана в стерильных условиях.

Главные подозреваемые — арбуз и дыня

Особенно опасны нарезанные арбуз и дыня, которые лежат в холодильниках супермаркетов под плёнкой. Почему?

Они растут прямо на земле, где могут впитывать загрязнённую воду.

Кожура бахчевых часто покрыта микроорганизмами - и даже тщательно вымыть её сложно.

При разрезании бактерии с поверхности попадают внутрь мякоти и быстро размножаются — особенно при комнатной температуре.

Речь идёт не только о расстройстве желудка. Сальмонелла или кишечная палочка могут вызвать серьёзное отравление, особенно у детей, пожилых или людей с ослабленным иммунитетом.

Почему именно нарезка — опасна

Домашний арбуз ты моешь.

Нарезаешь на своей доске.

Съедаешь сразу.

А в магазине всё наоборот

Никто не знает, насколько хорошо вымыли кожуру;

При нарезке может использоваться одна и та же поверхность для всего подряд;

Могут не соблюдаться правила хранения - фрукты пролежали под лампой, затем попали в холодильник.

А ведь даже пара часов в тёплом воздухе — идеальные условия для бактерий.

Как сделать правильно

Если хочешь порадовать себя свежими фруктами — лучше купи целый арбуз или дыню, тщательно вымой кожуру под проточной водой и нарежь дома. Это просто, быстро и, главное, безопасно. И никакой магазинный стаканчик не сравнится по вкусу со спелым, только что разрезанным плодом.

Уточнения

Отравле́ние — расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание (например, убийство или самоубийство с помощью яда).

