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Живот под контролем, а тело — в плену: как невинная привычка казаться стройнее, всё портит

2:51
Здоровье

Мы все это делали. Перед зеркалом, на фото с друзьями, в лифте, где много отражений — втягивали живот, чтобы выглядеть чуть стройнее. Сначала — игра на пару секунд. А потом — почти постоянное состояние. Живот втянут, спина напряжена, дыхание короткое. И вроде бы всё под контролем. Только тело так не считает.

Талия
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Талия

Если ты замечаешь за собой, что держишь живот в напряжении даже просто сидя или стоя, пора остановиться. Эта мнимая "осанка" оборачивается настоящими проблемами.

Что не так с втягиванием живота

Это не про красоту. Это про то, что ты не даёшь своему телу дышать, двигаться и жить спокойно. Живот — не вражеская зона. Он нужен не только для эстетики, но и для баланса, дыхания, поддержки органов и даже психоэмоционального состояния.

Втянутый живот

  • Сжимает внутренние органы, нарушая их работу;
  • Затрудняет дыхание - попробуй вдохнуть глубоко, когда живот втянут. Не получается? Вот и ответ;
  • Напрягает спину - ведь если пресс всегда "на взводе", нагрузка уходит на поясницу;
  • Вызывает усталость и раздражение, даже если ты этого не замечаешь.

А что с утягивающим бельём

То же самое. Только ещё жёстче. Постоянное ношение корректирующего белья превращает тело в статую: движения скованы, дыхание — поверхностное, мышцы не работают. Красиво на выходе, но тяжело в ощущениях.

Живот — это не то, что нужно убирать

Он не должен быть плоским, втянутым, зажатым. Это не "ошибка системы", а важная часть тебя. Вдох — живот расширяется. Выдох — расслабляется. Так и должно быть. Любые попытки нарушить этот ритм — это шаги против себя.

Как перестать втягивать живот

  • Проверь себя прямо сейчас. Расслаблен ли твой живот? Или ты снова держишь его в тонусе?
  • Научись отпускать. В буквальном смысле. Стоя в очереди, на кухне, в метро — замечай и расслабляй.
  • Дыши животом. Медленно, глубоко, как дети. Это мощная перезагрузка.
  • Откажись от постоянного ношения утяжек. Дышать важнее, чем выглядеть "стройной" в каждый момент жизни.
  • Перестань наказывать себя телом. Твоя фигура — не проект под контролем, а дом, в котором тебе жить.

Сильное тело — это свободное тело

Сила — не в напряжении, а в способности расслабляться. Настоящая подтянутость приходит не от втягивания живота, а от движения, дыхания, жизни в теле. И это куда сексуальнее, чем постоянная внутренняя скованность.

Уточнения

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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