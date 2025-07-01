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Суставы болят по утрам? Не спешите винить погоду — это может быть опаснее, чем кажется

Здоровье

Скованность в колене по утрам, хруст при сгибании, ломота в бедре после прогулки — знакомо? Многие списывают это на возраст, усталость или погоду. Но за такими "мелочами" может скрываться не просто возрастной износ, а серьёзное заболевание, требующее врачебной помощи.

боль в суставах
Фото: freepik
боль в суставах

Боль — это не просто неприятность

Любая боль в суставах — это сигнал от организма, что что-то пошло не так. Особенно если она мешает спать, двигаться или становится регулярной. Даже временное облегчение после обезболивающих — не повод откладывать визит к врачу. Они лишь маскируют проблему, а не решают её.

Когда суставы болят по возрасту

С возрастом хрящи в суставах изнашиваются: становятся тоньше, менее упругими, хуже справляются с нагрузкой. Это естественный процесс, как появление морщин. Но и ускорить его можно: сидячим образом жизни, избыточным весом, старыми травмами, которыми "некогда было заняться".

Так появляется артроз — хроническое, медленно развивающееся заболевание. Боль при нём умеренная, усиливается к вечеру, часто сопровождается хрустом и скованностью. Но даже с возрастной болью стоит разбираться — и желательно на раннем этапе.

Когда пора к врачу немедленно

Есть симптомы, которые нельзя игнорировать. Вот они — так называемые красные флаги:

  • Сустав покраснел и опух.
  • Боль резкая, "ломящая".
  • Движение ограничено, особенно по утрам.
  • Появилась лихорадка или общая слабость.
  • Боль в суставе после травмы долго не проходит.
  • Боль "отдаёт" в другое место — спину, сердце, шею.

Такие признаки могут говорить о воспалении, ревматических заболеваниях, подагре, травме или даже проблемах с позвоночником. В любом случае — самолечение недопустимо, нужна консультация ортопеда или ревматолога.

Боль может маскироваться

Иногда сустав болит, хотя проблема не в нём. Например:

  • Боль в бедре: из-за поясницы.
  • Дискомфорт в руке: из-за сердца.
  • Хруст в плече: из-за шеи.

Тут важна точная диагностика: только врач разберётся, где источник боли, и что с ней делать.

Что делать, если сустав болит

  • После травмы: срочно к травматологу. Может понадобиться гипс, ортез или операция.
  • После нагрузки: возможно, нарушение биомеханики. Обратитесь к мануальному терапевту, остеопату или ортопеду.
  • При воспалении и отёке: к ревматологу или ортопеду, чтобы исключить артрит.

Как сохранить суставы здоровыми

  • Двигайтесь: гуляйте, плавайте, занимайтесь гимнастикой.
  • Контролируйте вес: лишние килограммы нагружают суставы.
  • Не запускайте травмы.
  • Проходите профосмотры.
  • Не лечитесь наугад: лучше один раз услышать врача, чем годами страдать от боли.

Главное — не игнорировать сигналы тела

Боль в суставах — это не приговор, а повод разобраться, что происходит с вашим телом. Возраст — не единственный фактор, и даже "привычный дискомфорт" может оказаться симптомом серьёзного заболевания. Чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем выше шансы сохранить подвижность, избежать осложнений и просто чувствовать себя лучше каждый день. Не терпите — разбирайтесь.

Уточнения

Остеоартро́з (новолат. osteoarthrosis, от др.-греч. ὀστέον «кость» + ἄρθρον «сустав»), деформирующий остеоартроз (ДОА), артроз, деформирующий артроз — дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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