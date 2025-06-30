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Если боль — твой ежедневный спутник: как облегчить жизнь, когда лекарства пугают

4:07
Здоровье

Боль — это не просто симптом. Она становится частью жизни, влияет на сон, настроение, желание двигаться, общаться, быть собой. И именно боль чаще всего сопровождает людей, нуждающихся в паллиативной помощи. Но важно помнить: боль можно и нужно купировать. Терпеть — не подвиг, а риск ухудшения состояния.

Усталость
Фото: freepik.com by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Усталость

Боль, которая разрушает

Сильная или тянущая, острая или ноющая, кратковременная или хроническая — боль знакома до 90% пациентов, получающих паллиативную помощь. Она не всегда начинается с первых дней болезни, но может появиться по мере прогрессирования диагноза. Боль истощает, влияет на психику, мешает жить и усугубляет течение болезни.

Почему пациенты боятся обезболивающих

Даже когда препараты доступны, многие отказываются их принимать. Причины, как правило, одни и те же:

  • Страх привыкания.
  • Опасение побочных эффектов.
  • Убеждённость, что "сейчас можно потерпеть".
  • Миф, что обезболивание — только на последней стадии.

Но правильно подобранные схемы помогают контролировать боль. В 30% случаев — купируют полностью. Нормализуется сон, возвращается аппетит, улучшается настроение и способность двигаться.

Обезболивание — не только таблетки

Современный подход включает мультимодальную терапию:

  • Медикаменты.
  • Физическая активность (в разумных пределах).
  • Дыхательные и релаксационные техники.
  • Психотерапия.

Боль не всегда можно устранить, но можно научиться с ней жить так, чтобы она не подчиняла себе всё остальное.

Как измерить боль

Для оценки боли существуют специальные шкалы. Те, кто может говорить, используют визуальную аналоговую шкалу от 1 до 10. А для невербальных пациентов применяют шкалу PANAID, которая учитывает мимику, движения, дыхание и звуки.

  • Важный момент: даже слабая боль требует внимания. Не стоит ждать, пока она станет невыносимой — раннее вмешательство помогает избежать ухудшения.

Где получить помощь

Сегодня в России паллиативная помощь доступна:

  • В поликлиниках — в кабинетах паллиативной помощи.
  • На дому — с помощью выездных бригад.
  • В дневных и круглосуточных стационарах.
  • Важно знать: паллиативный стационар — это не только про "последние дни". Часто это место, где пациенту подбирают обезболивание и помогают стабилизировать состояние, чтобы он мог вернуться домой.

При резком ухудшении можно вызвать скорую помощь, и врач проведёт обезболивание.

Что делать, если помощь не приходит

  • Если возникают сложности с получением обезболивающих или взаимодействием с системой, можно позвонить на бесплатную горячую линию: 8-800-700-84-36

Как помочь близкому, которому больно

Родные часто первыми замечают страдания пациента. Особенно если он не может говорить — находится без сознания или испытывает деменцию. В таких случаях именно близкие принимают решение о начале обезболивания.

Им важно знать

  • Какие препараты доступны.
  • Как и когда их применять.
  • Куда обращаться за помощью.

И ещё важнее — быть рядом. Эмоциональная поддержка, контакт с врачом, участие мультидисциплинарной команды — всё это помогает снять не только физическую, но и душевную боль.

Боль нельзя игнорировать. Это не "сопровождающий симптом", с которым нужно смириться. Это сигнал. И у медицины сегодня есть всё, чтобы его услышать, отреагировать и помочь. Самое важное — не бояться просить о помощи и не считать страдание нормой. Потому что каждый человек имеет право на жизнь без боли.

Уточнения

Боль — неприятное или мучительное ощущение, переживание физического или эмоционального страдания.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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