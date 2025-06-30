Если боль — твой ежедневный спутник: как облегчить жизнь, когда лекарства пугают

4:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Боль — это не просто симптом. Она становится частью жизни, влияет на сон, настроение, желание двигаться, общаться, быть собой. И именно боль чаще всего сопровождает людей, нуждающихся в паллиативной помощи. Но важно помнить: боль можно и нужно купировать. Терпеть — не подвиг, а риск ухудшения состояния.

Фото: freepik.com by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Усталость

Боль, которая разрушает

Сильная или тянущая, острая или ноющая, кратковременная или хроническая — боль знакома до 90% пациентов, получающих паллиативную помощь. Она не всегда начинается с первых дней болезни, но может появиться по мере прогрессирования диагноза. Боль истощает, влияет на психику, мешает жить и усугубляет течение болезни.

Почему пациенты боятся обезболивающих

Даже когда препараты доступны, многие отказываются их принимать. Причины, как правило, одни и те же:

Страх привыкания.

Опасение побочных эффектов.

Убеждённость, что "сейчас можно потерпеть".

Миф, что обезболивание — только на последней стадии.

Но правильно подобранные схемы помогают контролировать боль. В 30% случаев — купируют полностью. Нормализуется сон, возвращается аппетит, улучшается настроение и способность двигаться.

Обезболивание — не только таблетки

Современный подход включает мультимодальную терапию:

Медикаменты.

Физическая активность (в разумных пределах).

Дыхательные и релаксационные техники.

Психотерапия.

Боль не всегда можно устранить, но можно научиться с ней жить так, чтобы она не подчиняла себе всё остальное.

Как измерить боль

Для оценки боли существуют специальные шкалы. Те, кто может говорить, используют визуальную аналоговую шкалу от 1 до 10. А для невербальных пациентов применяют шкалу PANAID, которая учитывает мимику, движения, дыхание и звуки.

Важный момент: даже слабая боль требует внимания. Не стоит ждать, пока она станет невыносимой — раннее вмешательство помогает избежать ухудшения.

Где получить помощь

Сегодня в России паллиативная помощь доступна:

В поликлиниках — в кабинетах паллиативной помощи.

На дому — с помощью выездных бригад.

В дневных и круглосуточных стационарах.

Важно знать: паллиативный стационар — это не только про "последние дни". Часто это место, где пациенту подбирают обезболивание и помогают стабилизировать состояние, чтобы он мог вернуться домой.

При резком ухудшении можно вызвать скорую помощь, и врач проведёт обезболивание.

Что делать, если помощь не приходит

Если возникают сложности с получением обезболивающих или взаимодействием с системой, можно позвонить на бесплатную горячую линию: 8-800-700-84-36

Как помочь близкому, которому больно

Родные часто первыми замечают страдания пациента. Особенно если он не может говорить — находится без сознания или испытывает деменцию. В таких случаях именно близкие принимают решение о начале обезболивания.

Им важно знать

Какие препараты доступны.

Как и когда их применять.

Куда обращаться за помощью.

И ещё важнее — быть рядом. Эмоциональная поддержка, контакт с врачом, участие мультидисциплинарной команды — всё это помогает снять не только физическую, но и душевную боль.

Боль нельзя игнорировать. Это не "сопровождающий симптом", с которым нужно смириться. Это сигнал. И у медицины сегодня есть всё, чтобы его услышать, отреагировать и помочь. Самое важное — не бояться просить о помощи и не считать страдание нормой. Потому что каждый человек имеет право на жизнь без боли.

Уточнения

Боль — неприятное или мучительное ощущение, переживание физического или эмоционального страдания.

