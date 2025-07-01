Добавляете этот модный соус в салат? Тогда вы платите больше — за вред и иллюзию вкуса

Вы поливаете салат тягучей тёмной приправой — и блюдо сразу выглядит как из ресторана. Вкус сладковатый, чуть терпкий, красиво блестит на листьях. Это бальзамический соус — продукт, который давно поселился на кухнях тех, кто следит за подачей и вкусом. Но стоит ли он тех денег? И безопасен ли он для здоровья?
Французская потребительская ассоциация UFC-Que Choisir в своём свежем исследовании поставила бальзамический крем под сомнение. И причины действительно веские.
Бальзамический соус или "бальзамический бархат" — это вовсе не просто загущённый уксус, как уверены многие. Его состав далёк от классического бальзамического уксуса, который делают из выдержанного виноградного сусла.
Большинство магазинных кремов — это сиропы, набитые:
"Добавки делают эти соусы ультраобработанными и сомнительными по качеству. Но стоят они дороже, чем качественный уксус с европейской защитой происхождения", — говорится в обзоре UFC.
В России, как и во Франции, бальзамический соус часто покупают в супермаркетах — особенно в крупных городах. Им поливают салаты, сыр, мясо, украшают закуски. Но при этом мало кто задумывается, что в этом соусе — почти нет уксуса.
Вы платите в 2-3 раза дороже за смесь сиропа и красителей, которую можно приготовить самостоятельно за 15 минут.
UFC-Que Choisir советует отказаться от магазинного крема и сделать домашнюю версию. Тем более что в России качественный бальзамический уксус найти несложно — его продают и в "Азбуке Вкуса", и в Metro, и в обычных гипермаркетах.
В результате получите натуральную и безопасную заправку без "Е-шек", стабилизаторов и добавленного сахара в промышленных дозах.
Такой простой выбор, как замена магазинного бальзамического соуса на домашний, — это маленький шаг к более осознанному питанию и заботе о себе без лишней химии и переплат.
Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.
Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.