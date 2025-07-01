Добавляете этот модный соус в салат? Тогда вы платите больше — за вред и иллюзию вкуса

3:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы поливаете салат тягучей тёмной приправой — и блюдо сразу выглядит как из ресторана. Вкус сладковатый, чуть терпкий, красиво блестит на листьях. Это бальзамический соус — продукт, который давно поселился на кухнях тех, кто следит за подачей и вкусом. Но стоит ли он тех денег? И безопасен ли он для здоровья?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Салат с бальзамическим соусом

Французская потребительская ассоциация UFC-Que Choisir в своём свежем исследовании поставила бальзамический крем под сомнение. И причины действительно веские.

Что скрывается за модной упаковкой

Бальзамический соус или "бальзамический бархат" — это вовсе не просто загущённый уксус, как уверены многие. Его состав далёк от классического бальзамического уксуса, который делают из выдержанного виноградного сусла.

Большинство магазинных кремов — это сиропы, набитые:

Глюкозно-фруктозным сиропом.

Загустителями.

И карамельным красителем E150d, который, по данным Международного агентства по изучению рака, может быть канцерогенным.

"Добавки делают эти соусы ультраобработанными и сомнительными по качеству. Но стоят они дороже, чем качественный уксус с европейской защитой происхождения", — говорится в обзоре UFC.

Почему это важно

В России, как и во Франции, бальзамический соус часто покупают в супермаркетах — особенно в крупных городах. Им поливают салаты, сыр, мясо, украшают закуски. Но при этом мало кто задумывается, что в этом соусе — почти нет уксуса.

Вы платите в 2-3 раза дороже за смесь сиропа и красителей, которую можно приготовить самостоятельно за 15 минут.

Хотите пользы — сделайте сами

UFC-Que Choisir советует отказаться от магазинного крема и сделать домашнюю версию. Тем более что в России качественный бальзамический уксус найти несложно — его продают и в "Азбуке Вкуса", и в Metro, и в обычных гипермаркетах.

Вот как приготовить свой крем

Возьмите 50 мл хорошего бальзамического уксуса.

Добавьте 1 чайную ложку мёда или сахара.

Варите на медленном огне до загустения (примерно 15-30 минут).

В результате получите натуральную и безопасную заправку без "Е-шек", стабилизаторов и добавленного сахара в промышленных дозах.

А теперь — по пунктам, почему лучше отказаться от магазинного соуса

Карамельный краситель E150d вызывает споры среди учёных.

вызывает споры среди учёных. Цена выше, чем цена уксуса, из которого он якобы сделан.

выше, чем цена уксуса, из которого он якобы сделан. В составе — почти нет настоящего уксуса , зато много сиропов.

, зато много сиропов. Ультраобработка делает соус вредным при частом употреблении.

делает соус вредным при частом употреблении. Всё это можно приготовить дома - из двух простых ингредиентов.

Такой простой выбор, как замена магазинного бальзамического соуса на домашний, — это маленький шаг к более осознанному питанию и заботе о себе без лишней химии и переплат.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

