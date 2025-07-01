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Добавляете этот модный соус в салат? Тогда вы платите больше — за вред и иллюзию вкуса

3:12
Здоровье

Вы поливаете салат тягучей тёмной приправой — и блюдо сразу выглядит как из ресторана. Вкус сладковатый, чуть терпкий, красиво блестит на листьях. Это бальзамический соус — продукт, который давно поселился на кухнях тех, кто следит за подачей и вкусом. Но стоит ли он тех денег? И безопасен ли он для здоровья?

Салат с бальзамическим соусом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Салат с бальзамическим соусом

Французская потребительская ассоциация UFC-Que Choisir в своём свежем исследовании поставила бальзамический крем под сомнение. И причины действительно веские.

Что скрывается за модной упаковкой

Бальзамический соус или "бальзамический бархат" — это вовсе не просто загущённый уксус, как уверены многие. Его состав далёк от классического бальзамического уксуса, который делают из выдержанного виноградного сусла.

Большинство магазинных кремов — это сиропы, набитые:

  • Глюкозно-фруктозным сиропом.
  • Загустителями.
  • И карамельным красителем E150d, который, по данным Международного агентства по изучению рака, может быть канцерогенным.

"Добавки делают эти соусы ультраобработанными и сомнительными по качеству. Но стоят они дороже, чем качественный уксус с европейской защитой происхождения", — говорится в обзоре UFC.

Почему это важно

В России, как и во Франции, бальзамический соус часто покупают в супермаркетах — особенно в крупных городах. Им поливают салаты, сыр, мясо, украшают закуски. Но при этом мало кто задумывается, что в этом соусе — почти нет уксуса.

Вы платите в 2-3 раза дороже за смесь сиропа и красителей, которую можно приготовить самостоятельно за 15 минут.

Хотите пользы — сделайте сами

UFC-Que Choisir советует отказаться от магазинного крема и сделать домашнюю версию. Тем более что в России качественный бальзамический уксус найти несложно — его продают и в "Азбуке Вкуса", и в Metro, и в обычных гипермаркетах.

Вот как приготовить свой крем

  • Возьмите 50 мл хорошего бальзамического уксуса.
  • Добавьте 1 чайную ложку мёда или сахара.
  • Варите на медленном огне до загустения (примерно 15-30 минут).

В результате получите натуральную и безопасную заправку без "Е-шек", стабилизаторов и добавленного сахара в промышленных дозах.

А теперь — по пунктам, почему лучше отказаться от магазинного соуса

  • Карамельный краситель E150d вызывает споры среди учёных.
  • Цена выше, чем цена уксуса, из которого он якобы сделан.
  • В составе — почти нет настоящего уксуса, зато много сиропов.
  • Ультраобработка делает соус вредным при частом употреблении.
  • Всё это можно приготовить дома - из двух простых ингредиентов.

Такой простой выбор, как замена магазинного бальзамического соуса на домашний, — это маленький шаг к более осознанному питанию и заботе о себе без лишней химии и переплат.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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