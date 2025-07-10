Не ждите, пока волосы начнут редеть: вот что есть для красоты и густоты

Продукты, которые замедляют выпадение волос и укрепляют фолликулы

5:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С возрастом качество волос меняется — они становятся тоньше, тускнеют и чаще выпадают. Но хорошая новость в том, что правильный рацион способен замедлить эти процессы и сохранить блеск и густоту локонов на долгие годы.

Фото: freepik.com by krakenimages.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Седые волосы

" Волосы питаются изнутри, и без достаточного количества витаминов и минералов они теряют силу и жизненную энергию. Особенно важны витамины группы B, витамин D, железо, биотин и рибофлавин", — говорит доктор Фейт Коулман.

Правильные продукты способны не только укрепить волосы, но и предотвратить их выпадение.

Что нужно есть для крепких волос

Пища — это топливо не только для организма, но и для ваших волос. Правильный рацион помогает укрепить волосяные фолликулы, стимулирует рост и предотвращает ломкость. Волосы на 95% состоят из белка кератина, и без качественных строительных материалов они просто не могут быть здоровыми. Именно поэтому то, что лежит на вашей тарелке, напрямую отражается на состоянии вашей причёски.

Яйца — строительный материал для волос

Это богатейший источник биотина и белка — веществ, необходимых для синтеза кератина, главного белка волос. Биотин укрепляет структуру волоса, предотвращает ломкость и способствует росту. Также яйца содержат цинк, селен и серу — важные микроэлементы для здоровья кожи головы.

Ягоды — антиоксидантная защита

Черника, клубника, малина, ежевика насыщены витамином С. Он способствует синтезу коллагена — белка, укрепляющего стенки сосудов и обеспечивающего питание волосяных луковиц. Кроме того, витамин С помогает усваивать железо из растительной пищи, что также важно для роста волос.

Шпинат — зелёная суперпища

Шпинат богат железом, фолиевой кислотой, витаминами A и C. Железо необходимо для насыщения крови кислородом, а значит — и питания корней волос. Фолиевая кислота участвует в делении клеток, что важно для обновления волос. Но важно помнить: чрезмерное потребление витамина A может, наоборот, спровоцировать выпадение волос.

Жирная рыба — источник силы

Лосось, скумбрия, сардины и тунец богаты омега-3 жирными кислотами. Они питают кожу головы, уменьшают воспаления, улучшают кровообращение и способствуют росту волос. Также в жирной рыбе много витамина D3, который активирует волосяные фолликулы и стимулирует их работу.

Сладкий картофель — природный источник витамина A

Бета-каротин, содержащийся в батате, в организме превращается в витамин A, который необходим для выработки кожного сала — натурального кондиционера для волос. Но важно соблюдать норму, поскольку избыток витамина A способен вызвать обратный эффект — выпадение волос.

Авокадо — жиры для роста

Авокадо богато ненасыщенными жирами и витамином E. Они защищают клетки кожи головы от окислительного стресса, увлажняют её и улучшают состояние волосяных фолликулов. Также витамин Е стимулирует кровообращение, что важно для питания корней.

Орехи и семена — минералы для густоты

Грецкие орехи, миндаль, фундук, семена льна, чиа и подсолнечника содержат большое количество витаминов группы B, цинка, селена, магния и полезных жиров. Всё это — строительный материал для волос. Например, одна горсть миндаля покрывает до 50% суточной потребности в витамине E.

Сладкий перец — больше витамина C, чем в апельсинах

Красный, жёлтый и зелёный перец — настоящий витаминный заряд. Они способствуют выработке коллагена и защищают волосы от ломкости. Кроме того, бета-каротин в их составе укрепляет кожу головы и способствует росту волос.

Устрицы — цинк для восстановления

Цинк — один из ключевых микроэлементов для здоровья волос. Его дефицит вызывает телогеновую алопецию — состояние, при котором волосы преждевременно переходят в фазу покоя и начинают выпадать. Всего несколько устриц способны восполнить дневную потребность в этом элементе.

Красное мясо — белок и железо

Говядина и баранина богаты легкоусвояемым железом и белком. Железо необходимо для переноса кислорода к клеткам, а белок — для синтеза кератина. Но употреблять красное мясо стоит с осторожностью: 2-3 порции в неделю достаточно для здоровья без вреда для сердца.

"Невозможно решить проблему только за счёт шампуней и масок. Правильное питание, полноценный сон, регулярные физические нагрузки, отказ от курения и минимизация стресса — вот основа не только здоровья волос, но и всего организма", — говорит Фейт Коулман.

Укрепить волосы реально, если заботиться о себе комплексно: и изнутри, и снаружи.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

