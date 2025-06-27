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Вы спите, а усталость остаётся: вот причины, почему вы чувствуете себя выжатыми даже в выходные

3:01
Здоровье

Кажется, вы спите достаточно, но всё равно просыпаетесь разбитыми, а к вечеру держитесь на одной воле? Постоянная усталость — не всегда сигнал о серьёзных проблемах, но часто она указывает на то, что вы перегружаете себя… сами. Причём — по мелочам.

Усталость
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Усталость

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев назвал основные повседневные привычки, которые буквально "съедают" нашу энергию.

Быстрые углеводы — не зарядка, а обман

По словам врача, одним из главных факторов упадка сил становится питание. Несмотря на популярное мнение, не вся "сладость" даёт бодрость.

"Есть мнение, что глюкоза и фруктоза — это некий бустер для мозга. Однако только глюкоза является своеобразным горючим для организма", — пояснил Хухрев.

Фруктоза, наоборот, может усыплять. Например, арбуз нередко вызывает сонливость — организм тратит силы на переработку и буквально выключается, чтобы "перезагрузиться".

А резкий скачок энергии от сладких продуктов или овсянки (да, она тоже считается "быстрой"!) быстро сменяется упадком. Вместо этого эксперт советует перейти на медленные углеводы, например, перловку.

Кофе: бодрит, а потом — утомляет

Казалось бы, кофе помогает проснуться. Но в большом количестве он работает наоборот.

"Одна чашка кофе в день разрешена даже гипертоникам. Две — оптимум. Но если больше — организм "занимает" у себя ресурсы. И привыкает", — объяснил врач.

Так формируется зависимость: без кофе трудно включиться в работу, а после него — трудно остановиться. Это качели, на которых мы сами себя раскачиваем.

Инфоперегрузка и беспорядок — тянут вниз

Не только еда влияет на уровень бодрости. По словам Хухрева, огромное значение имеет информационная нагрузка. Постоянный поток новостей, соцсетей, видео, сериалов — всё это истощает мозг.

"Из-за перегруза теряется не только физическая энергия, но и психическая — та, что отвечает за волю, интерес и драйв", — подчеркнул специалист.

К тому же у многих триггером становится окружающая обстановка: визуалы не переносят бардак, аудиалы — шум. И то, и другое буквально "съедает" силы.

"Поэтому для многих фраза "порядок на столе — порядок в голове" действительно работает", — добавил врач.

Что ещё важно знать

Если сонливость и упадок не проходят даже при хорошем образе жизни, возможно, причина — в анемии. Как ранее рассказала врач-диетолог Дарья Русакова, низкий гемоглобин может вызывать хроническую усталость. Ситуацию помогут исправить говядина, шпинат, гранат и яичные желтки, сообщает сайт Москва 24.

Уточнения

Утомле́ние или уста́лость - физиологическое и психологическое состояние, которое является следствием напряжённой или длительной работы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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