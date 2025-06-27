Вы спите, а усталость остаётся: вот причины, почему вы чувствуете себя выжатыми даже в выходные

Кажется, вы спите достаточно, но всё равно просыпаетесь разбитыми, а к вечеру держитесь на одной воле? Постоянная усталость — не всегда сигнал о серьёзных проблемах, но часто она указывает на то, что вы перегружаете себя… сами. Причём — по мелочам.
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев назвал основные повседневные привычки, которые буквально "съедают" нашу энергию.
По словам врача, одним из главных факторов упадка сил становится питание. Несмотря на популярное мнение, не вся "сладость" даёт бодрость.
"Есть мнение, что глюкоза и фруктоза — это некий бустер для мозга. Однако только глюкоза является своеобразным горючим для организма", — пояснил Хухрев.
Фруктоза, наоборот, может усыплять. Например, арбуз нередко вызывает сонливость — организм тратит силы на переработку и буквально выключается, чтобы "перезагрузиться".
А резкий скачок энергии от сладких продуктов или овсянки (да, она тоже считается "быстрой"!) быстро сменяется упадком. Вместо этого эксперт советует перейти на медленные углеводы, например, перловку.
Казалось бы, кофе помогает проснуться. Но в большом количестве он работает наоборот.
"Одна чашка кофе в день разрешена даже гипертоникам. Две — оптимум. Но если больше — организм "занимает" у себя ресурсы. И привыкает", — объяснил врач.
Так формируется зависимость: без кофе трудно включиться в работу, а после него — трудно остановиться. Это качели, на которых мы сами себя раскачиваем.
Не только еда влияет на уровень бодрости. По словам Хухрева, огромное значение имеет информационная нагрузка. Постоянный поток новостей, соцсетей, видео, сериалов — всё это истощает мозг.
"Из-за перегруза теряется не только физическая энергия, но и психическая — та, что отвечает за волю, интерес и драйв", — подчеркнул специалист.
К тому же у многих триггером становится окружающая обстановка: визуалы не переносят бардак, аудиалы — шум. И то, и другое буквально "съедает" силы.
"Поэтому для многих фраза "порядок на столе — порядок в голове" действительно работает", — добавил врач.
Если сонливость и упадок не проходят даже при хорошем образе жизни, возможно, причина — в анемии. Как ранее рассказала врач-диетолог Дарья Русакова, низкий гемоглобин может вызывать хроническую усталость. Ситуацию помогут исправить говядина, шпинат, гранат и яичные желтки, сообщает сайт Москва 24.
Утомле́ние или уста́лость - физиологическое и психологическое состояние, которое является следствием напряжённой или длительной работы.
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