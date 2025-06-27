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Тайна остывшего чайника: почему кипятить воду дважды опасно для здоровья

1:33
Здоровье

Эколог, инженер-физик, автор учебника "Управление ЖКХ" Илья Рыбальченко не согласен с китайскими учёными, утверждающими, что повторное кипячение воды не несёт никаких рисков для здоровья.

Чистка чайника
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чистка чайника

Специалисты из Поднебесной опубликовали результаты своих исследований. По мнению китайских учёных, после повторного кипячения в воде ничего не изменилось, все параметры остались в норме. Как же так, удивляется эксперт Pravda. Ru. Бактерии ведь никуда не делись.

"Вода, даже кипяченая, контактирует с окружающей средой. В нее постепенно начинают набираться разнообразные микробы, могут развиваться грибки на стенках и даже залетать комарики, мухи и насекомые. Никакой необходимости кипятить второй раз нет. Смысл не в том, что кипяченую воду нельзя кипятить повторно, а в том, что лучше кипятить воду из-под крана, а не ту, которая постояла, контактируя с окружающей средой. Возможно, там уже продукты жизнедеятельности различных микробов, грибов", — убеждён эколог.

Любителям очень горячего чая, подогревающим чайник с налитой водой много раз, инженер-физик советует задуматься о пользе таких действий.

"Чайник не постоянно находится в горячем виде. Он остывает. И теплая температура — это как раз идеальная температура для размножения различных бактерий", — предупреждает Илья Рыбальченко.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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