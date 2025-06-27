Тайна остывшего чайника: почему кипятить воду дважды опасно для здоровья

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эколог, инженер-физик, автор учебника "Управление ЖКХ" Илья Рыбальченко не согласен с китайскими учёными, утверждающими, что повторное кипячение воды не несёт никаких рисков для здоровья.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чистка чайника

Специалисты из Поднебесной опубликовали результаты своих исследований. По мнению китайских учёных, после повторного кипячения в воде ничего не изменилось, все параметры остались в норме. Как же так, удивляется эксперт Pravda. Ru. Бактерии ведь никуда не делись.

"Вода, даже кипяченая, контактирует с окружающей средой. В нее постепенно начинают набираться разнообразные микробы, могут развиваться грибки на стенках и даже залетать комарики, мухи и насекомые. Никакой необходимости кипятить второй раз нет. Смысл не в том, что кипяченую воду нельзя кипятить повторно, а в том, что лучше кипятить воду из-под крана, а не ту, которая постояла, контактируя с окружающей средой. Возможно, там уже продукты жизнедеятельности различных микробов, грибов", — убеждён эколог.

Любителям очень горячего чая, подогревающим чайник с налитой водой много раз, инженер-физик советует задуматься о пользе таких действий.

"Чайник не постоянно находится в горячем виде. Он остывает. И теплая температура — это как раз идеальная температура для размножения различных бактерий", — предупреждает Илья Рыбальченко.