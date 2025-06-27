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Остановитесь в дверном проёме! Психолог объяснила, как три вопроса спасут от катастрофы — проверьте сейчас

2:36
Здоровье

Семейный системный психолог Алёна Леонова рассказала, как натренировать себя понимать сигналы организма и научиться использовать их во благо.

Женщина в поле
Фото: commons.wikimedia.org by ID 4653867, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в поле

Интуиция, считает эксперт Pravda. Ru, это не шестое чувство. А мгновенный анализ окружающего нас мира в данную минуту или секунду. Использовать мысленный срез обстановки можно научиться. Ещё в детстве.

"Когда ребёнок растёт, хорошо, если его обучают быть внимательным к сигналам тела. Если за него решают "не выдумывай, тебе не больно", "не рассказывай, тебе не жарко", "потерпи, ничего страшного, ещё не так много времени прошло, чтоб ты устал", как бы его учат игнорировать сигналы тела. И человек, вырастая, в целом не очень к себе прислушивается. У него вся жизнь переходит в мозг, а восприятие, чувствительность снижаются", — пояснила психолог.

В дальнейшем игнорирование сигналов тела может привести к серьёзным проблемам, говорит специалист.

"Если сигналы игнорировать, то внимательность, концентрация снижается, человек может, например, травмироваться, попадать в какие-то ситуации, на дороге, например, внимание рассеяно, хоп и ДТП. Больше всего это касается опасности. Когда-то где-то что-то произошло, какой-то, может быть, звук, запах, все, что угодно, сочетание каких-то вещей предвещает, что ситуация складывается не лучшим образом. И тогда у нас может возникать такое неприятное чувство "ой, нет, что-то мне туда прямо так не хочется, так не хочется, наверное, я не пойду". Если не игнорировать эти сигналы, тогда можно избежать достаточно серьёзных неприятностей", — уверена Алёна Леонова.

Упражнение на тренировку интуиции от эксперта.

"Выбираете себе какую-то якорную ситуацию, которая в течение дня происходит много раз. Ну, например, вы проходите в дверной проем. Каждый раз, проходя в дверной проем, вы должны осознанно понять, что я сейчас думаю, что я сейчас чувствую в смысле эмоций и что я сейчас ощущаю в смысле ощущений: тепло, холодно, что угодно. В течение дня каждый раз, сколько вы раз пройдёте в дверной проем, вы должны на эти три вопроса себе ответить. Это приучает вас внимательно прислушиваться к собственным эмоциям и сигналам, которые вам рецепторы посылают, к сигналам тела", — поделилась опытом психолог.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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