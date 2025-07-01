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Группа крови и инсульт: шокирующее открытие ученых — кто в зоне риска

1:56
Здоровье

Исследование 2022 года выявило связь между группой крови и риском инсульта: люди с группой А чаще страдают инсультом до 60 лет.
Группа крови определяется наличием антигенов на поверхности эритроцитов. Даже в пределах основных групп крови есть подгруппы, отличающиеся мутациями генов.

Пробирки с венозной кровью для исследования
Фото: commons.wikimedia.org by Иоанна Чернова is licensed under лицензии наАтрибуцию 4.0
Пробирки с венозной кровью для исследования

Ученые проанализировали данные 48 генетических исследований с участием около 17 000 пациентов с инсультом и 600 000 здоровых людей в возрасте 18-59 лет. Оказалось, что ген подгруппы крови А1 связан с ранним инсультом.

У носителей этого гена риск инсульта до 60 лет на 16% выше, чем у людей с другими группами. Носители группы O1, напротив, имеют на 12% меньший риск. Однако разница невелика, и дополнительная бдительность не требуется.

Точные причины связи группы крови А с инсультом пока неясны. Возможно, это связано с факторами свертывания крови, тромбоцитами, клетками сосудов и другими белками, участвующими в образовании тромбов.

Важно отметить, что в исследовании участвовали в основном люди европейского происхождения, что может ограничивать его применимость. Необходимы дополнительные исследования с более разнообразной выборкой.

Авторы также сравнили людей с ранним и поздним инсультом. У людей с поздним инсультом связь группы крови А с риском стала незначительной, что указывает на различия в механизмах инсультов в молодом и пожилом возрасте.

У молодых людей инсульты чаще вызваны тромбами, а не атеросклерозом. Группа крови B также связана с повышенным риском инсульта на 11%, независимо от возраста.

Уточнения

Гру́ппа кро́ви — генетический обусловленный иммунологический признак крови, который исходя из его сходств и различий у разных индивидов, позволяет подразделять людей (или другой вид животных) на разные группы.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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