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Питтсбург в агонии жары: врачи бьют тревогу из-за растущего числа тепловых ударов – как спастись

Здоровье

Экстремальная жара в районе Питтсбурга вызывает опасения у медиков. Доктор Брент Рау из Allegheny General Hospital сообщил о нескольких случаях теплового истощения и теплового удара, требующих неотложной помощи. UPMC также зафиксировала рост таких заболеваний в своих больницах.

Жара
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жара

Тепловое истощение и тепловой удар: в чем разница?

Тепловое истощение менее серьезно и проявляется в головокружении, жажде, сильном потоотделении, тошноте и слабости. При появлении этих симптомов необходимо немедленно переместиться в прохладное место, снять лишнюю одежду и выпить воды.

Тепловой удар гораздо опаснее и может привести к смерти или инвалидности. Его симптомы включают спутанность сознания, головокружение, потерю сознания и повышение температуры тела выше 104 градусов. В таких случаях необходимо срочно вызвать скорую помощь, напоминает cbsnews. com.

Опасности жары: что нужно знать?

Высокая температура делает обычные предметы опасными. На детских площадках Питтсбурга температура некоторых поверхностей, таких как горки и скамейки, превышала 155 градусов, что может привести к ожогам. Врачи рекомендуют избегать контакта с горячими поверхностями и использовать простыни или полотенца для защиты.

Автомобили также представляют опасность: даже в тени температура внутри может достигать 105 градусов, а под прямыми солнечными лучами — более 160. Пряжки ремней безопасности также могут нагреваться до высоких температур.

Рекомендации врачей

Оба врача подчеркивают важность осторожности и советуют проверять температуру поверхностей перед контактом с ними. Это особенно важно для детей, которые могут получить серьезные ожоги.

Уточнения

Пи́ттсбург (также Питсбург, англ. Pittsburgh) — второй по величине город в штате Пенсильвания, США.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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