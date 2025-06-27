Очищение или вред? Врач объяснил, почему суточное голодание – это плохая идея для большинства

3:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последнее время в социальных сетях активно обсуждают практику суточного голодания, при которой в течение 24 часов разрешено пить только воду. Однако возникает вопрос: стоит ли пробовать этот метод, безопасен ли он для организма и кому он может быть полезен?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка пьёт воду

На этот вопрос изданию Pravda.Ru ответил Алексей Калинчев, врач-диетолог и эндокринолог. Он подчеркнул, что для большинства людей суточное голодание не только не имеет смысла, но и может быть опасным. Особенно это касается людей с избыточным весом и хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

"Человеку с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, неважно, есть у него лишний вес или нет, длительный период без еды противопоказан. Будет обострение этих заболеваний. Это если брать просто людей без лишнего веса и вообще без проблем с весом", — отметил Калинчев.

Врач отметил, что некоторые люди с лишним весом ошибочно считают, что голодание поможет им похудеть. Однако это не так: временное ограничение пищи не способствует долгосрочному снижению веса.

"Если человек хочет оставаться с лишним весом или, наоборот, набрать, то я ему рекомендую как раз вот эти практики с голоданием использовать. Он тогда точно никогда не похудеет. То есть это то, чего делать категорически нельзя людям с лишним весом. То есть, если у человека задача — похудеть, то ему голодать нельзя, от голодания он будет только толстеть", — сказал Калинчев.

По мнению Алексея, суточное голодание может быть полезным только для абсолютно здоровых людей, которые хотят попробовать различные методы очищения организма. Однако даже в этом случае важно проконсультироваться с врачом перед началом практики.

Врач также отметил, что многие люди ошибочно считают, что их организму нужно "очищение".

"Специалисты, кто занимается колоноскопией, гастроэнтерологи и прочие специалисты, они однозначно все говорят, что человеку не надо очищаться. Нет такой проблемы. Все про очищение говорят обычно не врачи, то есть люди, у которых нет никакого права вообще давать советы по здоровью, у них нет на то формального образования", — заметил Калинчев.

На самом деле, здоровому человеку достаточно правильно питаться и вести активный образ жизни.

"Не надо человеку ни от чего очищаться, абсолютно бессмысленно. Ему надо на регулярной основе правильно питаться и достаточно двигаться. Вот проблема современного человека — это гиподинамия. Очень мало движений нам требуется в современной жизни, первое. И второе, это избыточная калорийность неправильных продуктов", — сказал эндокринолог.

В итоге Алексей Калинчев подчеркнул, что суточное голодание — это не лучший способ улучшить здоровье. Гораздо эффективнее регулярно и правильно питаться, а также заниматься физической активностью.

"Нет никакой пользы от суточного голодания ни для кого абсолютно. Надо есть регулярно, на ежедневной основе. Вот три раза в день надо есть, да, и 3 раза в день ты должен есть правильную еду, а при этом ты должен ещё нормально двигаться соразмерно своему возрасту, полу, состоянию здоровья и так далее. Если выполнять эти правила, то нет никакого желания сутки потом не есть. Не надо переедать. Если человек с лишним весом будет голодать, он от этого будет толстеть, как бы не парадоксально это звучало", — подытожил диетолог.

Уточнения

Голодание — состояние организма, вызванное недостаточным поступлением веществ, необходимых для поддержания гомеостаза.

