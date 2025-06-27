Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Учебник жалко — всё равно не прочитает": Мединский жёстко прошёлся по Рютте
Йога и стресс: 5 техник дыхания и медитации для душевного равновесия
Потеря 12 кг и новый образ жизни: как актриса Яковлева справляется с неожиданной болезнью
Гладкий на ощупь, но опасный для тела: что реально прячется в новой одежде
Белый* требует указывать его как израильского артиста: не хочу ассоциироваться с Россией
Универсальный зимний соус, который мужчины обожают: домашняя аджика с огоньком
Коллагеновый бум: ослы стали золотым ресурсом для Китая
Лак-де-Перш: идеальное место для побега от городской духоты
Неожиданный дуэт для ремонта: один мечта дизайнера, другой — ночной кошмар перфоратора

Очищение или вред? Врач объяснил, почему суточное голодание – это плохая идея для большинства

3:50
Здоровье

В последнее время в социальных сетях активно обсуждают практику суточного голодания, при которой в течение 24 часов разрешено пить только воду. Однако возникает вопрос: стоит ли пробовать этот метод, безопасен ли он для организма и кому он может быть полезен?

Девушка пьёт воду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка пьёт воду

На этот вопрос изданию Pravda.Ru ответил Алексей Калинчев, врач-диетолог и эндокринолог. Он подчеркнул, что для большинства людей суточное голодание не только не имеет смысла, но и может быть опасным. Особенно это касается людей с избыточным весом и хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

"Человеку с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, неважно, есть у него лишний вес или нет, длительный период без еды противопоказан. Будет обострение этих заболеваний. Это если брать просто людей без лишнего веса и вообще без проблем с весом", — отметил Калинчев.

Врач отметил, что некоторые люди с лишним весом ошибочно считают, что голодание поможет им похудеть. Однако это не так: временное ограничение пищи не способствует долгосрочному снижению веса.

"Если человек хочет оставаться с лишним весом или, наоборот, набрать, то я ему рекомендую как раз вот эти практики с голоданием использовать. Он тогда точно никогда не похудеет. То есть это то, чего делать категорически нельзя людям с лишним весом. То есть, если у человека задача — похудеть, то ему голодать нельзя, от голодания он будет только толстеть", — сказал Калинчев.

По мнению Алексея, суточное голодание может быть полезным только для абсолютно здоровых людей, которые хотят попробовать различные методы очищения организма. Однако даже в этом случае важно проконсультироваться с врачом перед началом практики.

Врач также отметил, что многие люди ошибочно считают, что их организму нужно "очищение".

"Специалисты, кто занимается колоноскопией, гастроэнтерологи и прочие специалисты, они однозначно все говорят, что человеку не надо очищаться. Нет такой проблемы. Все про очищение говорят обычно не врачи, то есть люди, у которых нет никакого права вообще давать советы по здоровью, у них нет на то формального образования", — заметил Калинчев.

На самом деле, здоровому человеку достаточно правильно питаться и вести активный образ жизни.

"Не надо человеку ни от чего очищаться, абсолютно бессмысленно. Ему надо на регулярной основе правильно питаться и достаточно двигаться. Вот проблема современного человека — это гиподинамия. Очень мало движений нам требуется в современной жизни, первое. И второе, это избыточная калорийность неправильных продуктов", — сказал эндокринолог.

В итоге Алексей Калинчев подчеркнул, что суточное голодание — это не лучший способ улучшить здоровье. Гораздо эффективнее регулярно и правильно питаться, а также заниматься физической активностью.

"Нет никакой пользы от суточного голодания ни для кого абсолютно. Надо есть регулярно, на ежедневной основе. Вот три раза в день надо есть, да, и 3 раза в день ты должен есть правильную еду, а при этом ты должен ещё нормально двигаться соразмерно своему возрасту, полу, состоянию здоровья и так далее. Если выполнять эти правила, то нет никакого желания сутки потом не есть. Не надо переедать. Если человек с лишним весом будет голодать, он от этого будет толстеть, как бы не парадоксально это звучало", — подытожил диетолог.

Уточнения

Голодание — состояние организма, вызванное недостаточным поступлением веществ, необходимых для поддержания гомеостаза.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Домашние животные
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть Аудио 
Западная техника исчезла из сводок Минобороны: тишина наступила не случайно
Правда ТВ
Западная техника исчезла из сводок Минобороны: тишина наступила не случайно Аудио 
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Домашние животные
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека Аудио 
Популярное
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно

Могут ли волки и лисы дать потомство? Учёные объясняют, почему такой гибрид невозможен, и разбирают редкие случаи скрещивания собак с другими видами.

Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Секрет великодушия: что общего у вас и Ганди? Ответ найдётся в светлой триаде Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Последние материалы
"Учебник жалко — всё равно не прочитает": Мединский жёстко прошёлся по Рютте
Йога и стресс: 5 техник дыхания и медитации для душевного равновесия
Бразилия хочет купить российские плавучие АЭС
Потеря 12 кг и новый образ жизни: как актриса Яковлева справляется с неожиданной болезнью
Гладкий на ощупь, но опасный для тела: что реально прячется в новой одежде
Белый* требует указывать его как израильского артиста: не хочу ассоциироваться с Россией
Универсальный зимний соус, который мужчины обожают: домашняя аджика с огоньком
Коллагеновый бум: ослы стали золотым ресурсом для Китая
Лак-де-Перш: идеальное место для побега от городской духоты
Неожиданный дуэт для ремонта: один мечта дизайнера, другой — ночной кошмар перфоратора
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.