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Геймеры устраняют стресс жестокими играми: как эпизоды с активным насилием влияют на психику

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Здоровье

Ученые из Университета Кентукки провели эксперимент, который показал, как жестокие видеоигры на самом деле влияют на психику людей.

Молодой человек играет в видеоигру
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Молодой человек играет в видеоигру

Исследователи собрали добровольцев и поделили на две группы: одной дали пройти напряженные сцены из игры A Plague Tale: Requiem, другой — эпизоды без активного насилия.

Во время и после игры у участников измеряли уровень кортизола в слюне, а также частоту сердечных сокращений. Еще геймеры рассказывали о своем самочувствии.

По физиологическим данным стресс снижался в обеих группах. Однако игроки, прошедшие агрессивные сцены, чаще сообщали о повышенном напряжении. Учёные думают, что дело в том, что геймеры воспринимали эпизоды с насилием как более сложные.

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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