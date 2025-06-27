Геймеры устраняют стресс жестокими играми: как эпизоды с активным насилием влияют на психику

Ученые из Университета Кентукки провели эксперимент, который показал, как жестокие видеоигры на самом деле влияют на психику людей.
Исследователи собрали добровольцев и поделили на две группы: одной дали пройти напряженные сцены из игры A Plague Tale: Requiem, другой — эпизоды без активного насилия.
Во время и после игры у участников измеряли уровень кортизола в слюне, а также частоту сердечных сокращений. Еще геймеры рассказывали о своем самочувствии.
По физиологическим данным стресс снижался в обеих группах. Однако игроки, прошедшие агрессивные сцены, чаще сообщали о повышенном напряжении. Учёные думают, что дело в том, что геймеры воспринимали эпизоды с насилием как более сложные.
Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.
Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.