Геймеры устраняют стресс жестокими играми: как эпизоды с активным насилием влияют на психику

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Университета Кентукки провели эксперимент, который показал, как жестокие видеоигры на самом деле влияют на психику людей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Молодой человек играет в видеоигру

Исследователи собрали добровольцев и поделили на две группы: одной дали пройти напряженные сцены из игры A Plague Tale: Requiem, другой — эпизоды без активного насилия.

Во время и после игры у участников измеряли уровень кортизола в слюне, а также частоту сердечных сокращений. Еще геймеры рассказывали о своем самочувствии.

По физиологическим данным стресс снижался в обеих группах. Однако игроки, прошедшие агрессивные сцены, чаще сообщали о повышенном напряжении. Учёные думают, что дело в том, что геймеры воспринимали эпизоды с насилием как более сложные.

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.

