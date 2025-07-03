Весенняя аллергия отступает: эти три продукта помогут без таблеток

Солнечные дни, зелень и цветы — всё хорошо, если бы не одно "но": сезонная аллергия. Зуд в глазах, чихание, насморк, постоянный кашель — для многих весна превращается в мучение. Но есть простое решение — правильное питание.
Исследование 2022 года показало: продукты с антиоксидантом кверцетином помогают облегчить симптомы аллергии. Он работает как природный антигистамин — снижает воспаление и тормозит выброс гистамина, вещества, которое провоцирует аллергическую реакцию.
Что стоит добавить в рацион
Вот три простых продукта, которые могут стать союзниками в борьбе с аллергией:
Эти продукты не заменяют лекарства, но могут дополнить лечение и снизить нагрузку на организм во время сезона пыльцы.
Аллерги́я - гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.
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