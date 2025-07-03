Недостаток энергии может быть не из-за усталости — дело в окружающих

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бывает, проснулись в хорошем настроении — а к обеду уже всё раздражает и тянет прилечь. Никакой физической причины нет, но сил будто не осталось. По словам нейробиолога Венди Сузуки из Нью-Йоркского университета, возможно, причина — в чужих эмоциях.

Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уставшая девушка

Как чужие эмоции крадут вашу энергию

Это не поэтическое выражение, а реальное нейрофизиологическое явление. Наш мозг устроен так, что невольно копирует эмоции других людей — за это отвечают зеркальные нейроны. Если рядом кто-то тревожится, злится или страдает — мы тоже начинаем это ощущать, даже не замечая.

Почему это истощает

Негативные эмоции окружающих, даже если они не направлены на нас, становятся нашей внутренней нагрузкой. Они вызывают напряжение, тревожность и в итоге — чувство усталости и опустошения, которое трудно объяснить логикой.

Как защититься

Сузуки предлагает простой, но действенный подход: наблюдать, а не впитывать. Это значит — осознанно отделять свои переживания от чужих. Заметили, что кто-то рядом взволнован? Признайте это, но не пытайтесь переживать вместе — это не ваш груз.

Уточнения

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров.

