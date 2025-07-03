Обычный приём лекарства — и вы больше не мишень для малярии

Средство, созданное для лечения редких заболеваний, неожиданно оказалось потенциальным оружием против малярии. Учёные выяснили: после приёма препарата нитизинон человеческая кровь становится токсичной для комаров.
Комары, напившиеся крови людей, принимавших нитизинон, умирали. Всё дело в том, что препарат блокирует у них жизненно важный фермент. В отличие от ивермектина, который действует недолго и может навредить окружающей среде, нитизинон остаётся в крови дольше и не создаёт экологических рисков.
Почему это важно
Малярия — одна из самых смертоносных болезней на планете. Уничтожение переносчиков — ключ к её сдерживанию. Если кровь человека может стать "естественным инсектицидом", это может изменить подход к борьбе с заболеванием в районах, где оно особенно распространено.
Что дальше
Сейчас учёные тестируют, какие дозировки будут безопасны и эффективны для широкого применения. В перспективе — создание профилактической терапии, которая не только защищает человека, но и помогает контролировать популяцию комаров.
Маляри́я - группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles ("малярийных комаров"), вызывается паразитическими протистами рода Plasmodium.
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