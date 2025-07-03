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Обычный приём лекарства — и вы больше не мишень для малярии

1:15
Здоровье

Средство, созданное для лечения редких заболеваний, неожиданно оказалось потенциальным оружием против малярии. Учёные выяснили: после приёма препарата нитизинон человеческая кровь становится токсичной для комаров.

комар Anopheles minimus
Фото: Wikimedia Commons by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
комар Anopheles minimus

Препарат, который делает кровь смертельной для комаров

Комары, напившиеся крови людей, принимавших нитизинон, умирали. Всё дело в том, что препарат блокирует у них жизненно важный фермент. В отличие от ивермектина, который действует недолго и может навредить окружающей среде, нитизинон остаётся в крови дольше и не создаёт экологических рисков.

Почему это важно

Малярия — одна из самых смертоносных болезней на планете. Уничтожение переносчиков — ключ к её сдерживанию. Если кровь человека может стать "естественным инсектицидом", это может изменить подход к борьбе с заболеванием в районах, где оно особенно распространено.

Что дальше

Сейчас учёные тестируют, какие дозировки будут безопасны и эффективны для широкого применения. В перспективе — создание профилактической терапии, которая не только защищает человека, но и помогает контролировать популяцию комаров.

Уточнения

Маляри́я - группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles ("малярийных комаров"), вызывается паразитическими протистами рода Plasmodium.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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