Обычный приём лекарства — и вы больше не мишень для малярии

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Средство, созданное для лечения редких заболеваний, неожиданно оказалось потенциальным оружием против малярии. Учёные выяснили: после приёма препарата нитизинон человеческая кровь становится токсичной для комаров.

Фото: Wikimedia Commons by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ комар Anopheles minimus

Препарат, который делает кровь смертельной для комаров

Комары, напившиеся крови людей, принимавших нитизинон, умирали. Всё дело в том, что препарат блокирует у них жизненно важный фермент. В отличие от ивермектина, который действует недолго и может навредить окружающей среде, нитизинон остаётся в крови дольше и не создаёт экологических рисков.

Почему это важно

Малярия — одна из самых смертоносных болезней на планете. Уничтожение переносчиков — ключ к её сдерживанию. Если кровь человека может стать "естественным инсектицидом", это может изменить подход к борьбе с заболеванием в районах, где оно особенно распространено.

Что дальше

Сейчас учёные тестируют, какие дозировки будут безопасны и эффективны для широкого применения. В перспективе — создание профилактической терапии, которая не только защищает человека, но и помогает контролировать популяцию комаров.

Уточнения

Маляри́я - группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles ("малярийных комаров"), вызывается паразитическими протистами рода Plasmodium.



