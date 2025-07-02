Облысение теперь не приговор: всё изменилось после этого открытия

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Облысение — не просто эстетическая неприятность, а важный психологический фактор, влияющий на уверенность и самооценку. И вот, наконец, появился повод для настоящей надежды: в США нашли молекулу, способную оживить спящие волосяные фолликулы.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Облысение

Как одна молекула может вернуть волосы

Учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выявили молекулу PP405, которая действует напрямую на белок в стволовых клетках фолликула. Именно этот белок удерживает клетки в состоянии покоя, не давая им запускать рост волос. Теперь его можно "разбудить".

Как это работает

Препарат с молекулой наносят на кожу головы перед сном. Уже через неделю в клинических испытаниях заметили значимый результат: начали расти настоящие волосы, а не тонкий пушок, как это бывает при других методах.

Почему это важно

Существующие средства против облысения часто дают слабый и нестойкий эффект. А PP405 нацелен именно на запуск роста терминальных волос — тех, что видны и ощущаются как настоящие. Это не просто замедление выпадения, а реальный шаг к восстановлению волосяного покрова.

Что дальше

Исследования продолжаются, но первые данные вдохновляют. Учёные уверены, что открытие может изменить жизнь миллионов людей по всему миру.

Уточнения

Алопе́ция - патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.

