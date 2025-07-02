Мягкая боль, скованность, дискомфорт — решается в три шага

Боль в суставах — это не обязательно диагноз, который требует лекарств. Часто достаточно пары простых движений, чтобы почувствовать облегчение. Главное — делать их правильно и регулярно.
Причины могут быть разными: возрастные изменения, хронические болезни, старая травма или малоподвижный образ жизни. Но независимо от причины, суставы любят движение — именно оно помогает снять напряжение, уменьшить воспаление и вернуть подвижность.
1. Подъёмы ног сидя
Укрепляют колени и бёдра. Сядьте на стул, выпрямитесь, ноги — на полу, руки — на бёдрах. Поднимите одну ногу до уровня бедра, подержите пару секунд, опустите. Сделайте 10 повторений на каждую ногу. Повторите 1-3 подхода, делая паузы по 30-90 секунд.
2. Поднятие рук с гантелями
Поддерживают силу плеч и спины. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Возьмите лёгкие гантели и поднимите руки до уровня плеч. Лопатки сведите вместе, задержитесь, медленно опустите руки. Повторите 10 раз, до 3 подходов.
3. Растяжка задней поверхности бедра
Улучшает гибкость и разгружает поясницу. Лягте на спину, согните колени, стопы на полу. Обхватите бедро руками и вытяните ногу вверх, стараясь не сгибать колено. Останьтесь в этом положении 10-30 секунд. Повторите 3-4 раза на каждую ногу.
Что даёт результат
Доктор Роберт Шмерлинг из Harvard Health напоминает: регулярные упражнения снижают воспаление, улучшают подвижность, укрепляют мышцы вокруг суставов. Это безопасный способ справиться с болью — без побочных эффектов.
Суста́вы - подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.
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