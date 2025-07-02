Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это мой комфорт! Стас Михайлов объяснил миллионные траты на вещи
Газпромбанк предотвратил нецелевое использование средств в крупных проектах на сумму 400 млрд рублей
Глен Пауэлл заменит Шварценеггера: вышел трейлер ремейка культового Выжившего
Болонья завораживает историей и вкусом, но кое-что можно улучить — мнение туристов и предпринимателей
Этот кот не породистый, но соседи завидуют — что в нём оказалось особенного
Они не изношены, но уже не держат дорогу: как понять, что резина уже не спасёт на дороге
Рекордные сокращения: немецкие компании массово увольняют сотрудников
Кор стабилизируется за минуты: странное движение с неожиданно большим эффектом
Тушь, вода и немного магии: утренний ритуал, который никто не должен знать

Мягкая боль, скованность, дискомфорт — решается в три шага

1:58
Здоровье

Боль в суставах — это не обязательно диагноз, который требует лекарств. Часто достаточно пары простых движений, чтобы почувствовать облегчение. Главное — делать их правильно и регулярно.

боль в суставах
Фото: freepik
боль в суставах

Три простых упражнения от боли в суставах

Причины могут быть разными: возрастные изменения, хронические болезни, старая травма или малоподвижный образ жизни. Но независимо от причины, суставы любят движение — именно оно помогает снять напряжение, уменьшить воспаление и вернуть подвижность.

1. Подъёмы ног сидя

Укрепляют колени и бёдра. Сядьте на стул, выпрямитесь, ноги — на полу, руки — на бёдрах. Поднимите одну ногу до уровня бедра, подержите пару секунд, опустите. Сделайте 10 повторений на каждую ногу. Повторите 1-3 подхода, делая паузы по 30-90 секунд.

2. Поднятие рук с гантелями

Поддерживают силу плеч и спины. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Возьмите лёгкие гантели и поднимите руки до уровня плеч. Лопатки сведите вместе, задержитесь, медленно опустите руки. Повторите 10 раз, до 3 подходов.

3. Растяжка задней поверхности бедра

Улучшает гибкость и разгружает поясницу. Лягте на спину, согните колени, стопы на полу. Обхватите бедро руками и вытяните ногу вверх, стараясь не сгибать колено. Останьтесь в этом положении 10-30 секунд. Повторите 3-4 раза на каждую ногу.

Что даёт результат

Доктор Роберт Шмерлинг из Harvard Health напоминает: регулярные упражнения снижают воспаление, улучшают подвижность, укрепляют мышцы вокруг суставов. Это безопасный способ справиться с болью — без побочных эффектов.

Уточнения

Суста́вы - подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Невинный настой оказался зельем: пейте понемногу — и забудете про отёки, спазмы и бессонные ночи
Здоровье
Невинный настой оказался зельем: пейте понемногу — и забудете про отёки, спазмы и бессонные ночи Аудио 
Не свет, не запах, не химия: одно простое действие решает проблему с молью
Недвижимость
Не свет, не запах, не химия: одно простое действие решает проблему с молью Аудио 
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Красота и стиль
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025 Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев Могли ли древние египтяне обладать технологиями будущего? Шокирующие артефакты Игорь Буккер Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной Любовь Степушова
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Последние материалы
Апостол Иуда: как он стал братом Господа и предсказал современные лжеучения
Футболист из Луганска Ярослав Арбузов пополнил состав Ротора
Это не удобрение, а ускоритель роста: делают из дрожжей
Пижама, босые ноги и полотенца: чем гости доводят отели до белого каления
Санкции не работают: как Россия тайно ввозит запчасти для Boeing и Airbus
Сумка с характером, брошь с тайным смыслом: как аксессуары управляют летом
Умерла частичка меня: сестра Жанны Фриске рассказала о потере нерождённого сына в полёте
Эксперт по маркетингу: как выстроить узнаваемый бренд без миллиона на рекламу
Слишком горячо для обычного масла: это нужно турбированному двигателю
Анализ, который спасает: как обычный тест на кровь может выявить онкологию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.