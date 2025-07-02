Мягкая боль, скованность, дискомфорт — решается в три шага

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Боль в суставах — это не обязательно диагноз, который требует лекарств. Часто достаточно пары простых движений, чтобы почувствовать облегчение. Главное — делать их правильно и регулярно.

Фото: freepik боль в суставах

Три простых упражнения от боли в суставах

Причины могут быть разными: возрастные изменения, хронические болезни, старая травма или малоподвижный образ жизни. Но независимо от причины, суставы любят движение — именно оно помогает снять напряжение, уменьшить воспаление и вернуть подвижность.

1. Подъёмы ног сидя

Укрепляют колени и бёдра. Сядьте на стул, выпрямитесь, ноги — на полу, руки — на бёдрах. Поднимите одну ногу до уровня бедра, подержите пару секунд, опустите. Сделайте 10 повторений на каждую ногу. Повторите 1-3 подхода, делая паузы по 30-90 секунд.

2. Поднятие рук с гантелями

Поддерживают силу плеч и спины. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Возьмите лёгкие гантели и поднимите руки до уровня плеч. Лопатки сведите вместе, задержитесь, медленно опустите руки. Повторите 10 раз, до 3 подходов.

3. Растяжка задней поверхности бедра

Улучшает гибкость и разгружает поясницу. Лягте на спину, согните колени, стопы на полу. Обхватите бедро руками и вытяните ногу вверх, стараясь не сгибать колено. Останьтесь в этом положении 10-30 секунд. Повторите 3-4 раза на каждую ногу.

Что даёт результат

Доктор Роберт Шмерлинг из Harvard Health напоминает: регулярные упражнения снижают воспаление, улучшают подвижность, укрепляют мышцы вокруг суставов. Это безопасный способ справиться с болью — без побочных эффектов.

Уточнения

Суста́вы - подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

