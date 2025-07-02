Анализ, который спасает: как обычный тест на кровь может выявить онкологию

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Корнелльского университета нашли способ раньше выявлять один из самых опасных видов рака у мужчин — опухоль яичек. Новый метод основан на простом анализе крови и может стать ключом к спасению тысяч жизней.

Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Студент проводит наблюдение через микроскоп

Анализ крови, который может спасти жизнь

Исследователи обратили внимание на особый кластер микроРНК — маленьких молекул, регулирующих работу генов. Эти молекулы оказались строго специфичными для опухоли яичек. То есть, если они есть в крови — это весомый повод для детального обследования.

Почему это важно

Злокачественная опухоль яичек — самый распространённый вид рака у мужчин в возрасте от 15 до 39 лет. И хотя с лечением пока справляются успешно — химиотерапия помогает в 95% случаев — выявить болезнь на ранней стадии всё ещё сложно. Новый тест может изменить ситуацию.

Даже до рождения

Поразительно, но этот рак начинает развиваться ещё до рождения, а проявляется уже после полового созревания. Благодаря новому подходу можно будет находить болезнь задолго до появления симптомов — и, возможно, ещё в детстве.

Уточнения

Онколо́гия - раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.



