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Анализ, который спасает: как обычный тест на кровь может выявить онкологию

1:14
Здоровье

Учёные из Корнелльского университета нашли способ раньше выявлять один из самых опасных видов рака у мужчин — опухоль яичек. Новый метод основан на простом анализе крови и может стать ключом к спасению тысяч жизней.

Студент проводит наблюдение через микроскоп
Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Студент проводит наблюдение через микроскоп

Анализ крови, который может спасти жизнь

Исследователи обратили внимание на особый кластер микроРНК — маленьких молекул, регулирующих работу генов. Эти молекулы оказались строго специфичными для опухоли яичек. То есть, если они есть в крови — это весомый повод для детального обследования.

Почему это важно

Злокачественная опухоль яичек — самый распространённый вид рака у мужчин в возрасте от 15 до 39 лет. И хотя с лечением пока справляются успешно — химиотерапия помогает в 95% случаев — выявить болезнь на ранней стадии всё ещё сложно. Новый тест может изменить ситуацию.

Даже до рождения

Поразительно, но этот рак начинает развиваться ещё до рождения, а проявляется уже после полового созревания. Благодаря новому подходу можно будет находить болезнь задолго до появления симптомов — и, возможно, ещё в детстве.

Уточнения

Онколо́гия - раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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