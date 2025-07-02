Опасный симптом, который часто игнорируют — что скрывается за кашлем с кровью

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кашель с прожилками крови всегда пугает. И не зря — он может быть как безобидным, так и сигналом серьёзных нарушений в организме. Важно понимать, когда тревожиться стоит немедленно.

Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кашляющий мужчина

Когда кашель с кровью — повод срочно идти к врачу

Это состояние, при котором в мокроте появляются прожилки или сгустки крови. Причина — повреждение сосудов дыхательных путей. Иногда это реакция на воспаление, а иногда — проявление тяжёлой патологии.

Когда можно не паниковать

Незначительное количество крови может сопровождать острый бронхит, вирусные инфекции или пневмонию. Также кровь в мокроте бывает при бронхоэктазах — хроническом расширении бронхов. В таких случаях симптом проходит по мере выздоровления.

Когда речь идёт об угрозе жизни

Если кашель сопровождается обильным кровотечением (более 600 мл в сутки), ситуация становится критической. Такие объёмы могут указывать на туберкулёз, муковисцидоз или рак лёгких. В этих случаях промедление может быть смертельно опасным.

Причина мартовских слухов

В конце марта в России появились слухи о неизвестной инфекции, вызывающей кашель с кровью. Позднее выяснилось, что за этим стояла микоплазменная пневмония — инфекционное заболевание, которое действительно может вызывать такой симптом.

Уточнения

Ка́шель - врождённый защитный безусловный рефлекс, действующий как часть иммунной системы организма.

