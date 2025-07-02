Опасный симптом, который часто игнорируют — что скрывается за кашлем с кровью

Кашель с прожилками крови всегда пугает. И не зря — он может быть как безобидным, так и сигналом серьёзных нарушений в организме. Важно понимать, когда тревожиться стоит немедленно.
Это состояние, при котором в мокроте появляются прожилки или сгустки крови. Причина — повреждение сосудов дыхательных путей. Иногда это реакция на воспаление, а иногда — проявление тяжёлой патологии.
Когда можно не паниковать
Незначительное количество крови может сопровождать острый бронхит, вирусные инфекции или пневмонию. Также кровь в мокроте бывает при бронхоэктазах — хроническом расширении бронхов. В таких случаях симптом проходит по мере выздоровления.
Когда речь идёт об угрозе жизни
Если кашель сопровождается обильным кровотечением (более 600 мл в сутки), ситуация становится критической. Такие объёмы могут указывать на туберкулёз, муковисцидоз или рак лёгких. В этих случаях промедление может быть смертельно опасным.
Причина мартовских слухов
В конце марта в России появились слухи о неизвестной инфекции, вызывающей кашель с кровью. Позднее выяснилось, что за этим стояла микоплазменная пневмония — инфекционное заболевание, которое действительно может вызывать такой симптом.
Ка́шель - врождённый защитный безусловный рефлекс, действующий как часть иммунной системы организма.
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