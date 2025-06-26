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Три симптома, которые кажутся безобидными, но указывают на глубокий стресс

1:22
Здоровье

Стресс мы часто представляем как что-то бурное — слёзы, крики, вспышки эмоций. Но на деле он может сидеть глубоко внутри, не привлекая к себе внимания. Такой скрытый, или "тихий стресс", разрушает незаметно, проявляясь самыми неприметными симптомами.

Женщина грызет ногти
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Женщина грызет ногти

Как распознать "тихий стресс" до того, как станет поздно

Психолог Мария-Тереза Дахер-Кьюсак объясняет: человек с "тихим стрессом" держит всё в себе, не делится чувствами и не ищет выхода из напряжения. Эмоции будто зажаты внутри, и это состояние постепенно подтачивает и тело, и разум. В итоге повышается риск тревожности, выгорания и депрессии.

Три признака, на которые стоит обратить внимание

Раздражительность — мелочи начинают бесить, терпения не хватает даже на обычные разговоры.
Проблемы с концентрацией — мысли рассыпаются, трудно сосредоточиться даже на привычных задачах.
Потеря интереса — то, что раньше приносило радость, больше не цепляет.

Что делать

Первый шаг — признать, что стресс есть. Затем стоит пересмотреть режим, обсудить рабочую нагрузку, выкраивать время на отдых и хобби. Качественный сон, поддержка близких и обращение к специалисту — не слабость, а необходимая забота о себе.

 

Уточнения

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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