Три симптома, которые кажутся безобидными, но указывают на глубокий стресс

Стресс мы часто представляем как что-то бурное — слёзы, крики, вспышки эмоций. Но на деле он может сидеть глубоко внутри, не привлекая к себе внимания. Такой скрытый, или "тихий стресс", разрушает незаметно, проявляясь самыми неприметными симптомами.
Психолог Мария-Тереза Дахер-Кьюсак объясняет: человек с "тихим стрессом" держит всё в себе, не делится чувствами и не ищет выхода из напряжения. Эмоции будто зажаты внутри, и это состояние постепенно подтачивает и тело, и разум. В итоге повышается риск тревожности, выгорания и депрессии.
Три признака, на которые стоит обратить внимание
Раздражительность — мелочи начинают бесить, терпения не хватает даже на обычные разговоры.
Проблемы с концентрацией — мысли рассыпаются, трудно сосредоточиться даже на привычных задачах.
Потеря интереса — то, что раньше приносило радость, больше не цепляет.
Что делать
Первый шаг — признать, что стресс есть. Затем стоит пересмотреть режим, обсудить рабочую нагрузку, выкраивать время на отдых и хобби. Качественный сон, поддержка близких и обращение к специалисту — не слабость, а необходимая забота о себе.
Стресс — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.
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