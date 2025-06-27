Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самый секретный пляж Таиланда находится рядом с Бангкоком — но о нём почти никто не знает
Японская ходьба — это хит: вот почему ее стоит попробовать
Мешки под глазами и морщины — секретные знаки плохого сна, которые вы игнорируете
Новые банковские продукты: социальные вклады станут доступны с 1 июля
Морковь не пересохнет: узнайте, как грязь может продлить срок хранения этих корнеплодов
Легко, приятно и эффективно: как выбрать лучшее молочко для тела
Недвижимость в Греции подорожала — но спрос только растёт
Секретная подкормка для жимолости: кусты будут усыпаны ягодами всё лето
Пёс тоскует один дома? Простой способ снизить тревожность в ваше отсутствие

Острая еда против жирных калорий: кто бы мог подумать, что простая специя заставит вас есть меньше

1:50
Здоровье

Все знают, что острая пища заставляет потеть, но недавно учёные из Университета штата Пенсильвания выяснили ещё кое-что интересное: острая еда помогает контролировать аппетит и снижает риск переедания.

Острая еда
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Острая еда

В эксперименте добровольцам подавали знакомые блюда — говядину чили и курицу тикка масала — с разной степенью остроты. В качестве острой приправы использовали паприку, добавляя её так, чтобы блюда были умеренно острыми. И вот что получилось: люди ели медленнее и в итоге съедали на 11-18% меньше еды, чем обычно.

Секретный ингредиент

"Всё, что мы изменили, — это количество острой паприки, добавляемой в блюда, чтобы они были умеренно острыми, и этого относительно небольшого изменения оказалось достаточно, чтобы значительно снизить потребление энергии"- рассказывает ведущий автор исследования доктор философии Пейдж Каннингем,

Всё дело в капсаицине — веществе, которое отвечает за остроту перца. Оно ускоряет метаболизм, заставляя организм работать активнее. Но стоит понимать, что на долгосрочное снижение веса капсаицин влияет не так сильно, как хотелось бы.

Острая пища действительно обладает противовоспалительным эффектом, что полезно для организма, но она не является магической пилюлей для похудения.

Острая еда не подходит всем

Если у вас есть проблемы с желудком — например, кислотный рефлюкс, воспалительные заболевания кишечника или аллергии — слишком много специй может навредить, вызвав раздражение и дискомфорт.

Умеренная острота в блюдах — отличный способ добавить вкуса и чуть лучше контролировать аппетит, но без фанатизма и с учётом особенностей здоровья.

Уточнения

Спе́ции химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Домашние животные
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну Аудио 
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Авто
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства Аудио 
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Наука и техника
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Популярное
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть

Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.

Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Сводка с фронта: Украина лишилась Шевченковского литиевого меторождения Любовь Степушова Безэкипажные катера против больших мечей: кто выйдет победителем Виктор Пахомов Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Лето без стеснения: убираем трещины на пятках с помощью этих простых домашних трюков
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта
Последние материалы
Недвижимость в Греции подорожала — но спрос только растёт
Секретная подкормка для жимолости: кусты будут усыпаны ягодами всё лето
Пёс тоскует один дома? Простой способ снизить тревожность в ваше отсутствие
Миф о длительных отношениях: Яна Чурикова рассказала, что действительно важно в любви
Пчёлы-убийцы в Аризоне: как они стали угрозой для человека
Платина бьёт рекорды: пик цен за последние 11 лет
Жара, море и виза на 15 лет: где отдых превращается в образ жизни
Блестит, но не едет: что не так с российскими авто 2025 года
Секретная настройка телевизора, которая может сэкономить вам тысячи рублей на электричестве
Просыпаетесь с отёками и заломами? Возможно, виновата ваша подушка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.