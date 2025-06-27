Острая еда против жирных калорий: кто бы мог подумать, что простая специя заставит вас есть меньше

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Все знают, что острая пища заставляет потеть, но недавно учёные из Университета штата Пенсильвания выяснили ещё кое-что интересное: острая еда помогает контролировать аппетит и снижает риск переедания.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Острая еда

В эксперименте добровольцам подавали знакомые блюда — говядину чили и курицу тикка масала — с разной степенью остроты. В качестве острой приправы использовали паприку, добавляя её так, чтобы блюда были умеренно острыми. И вот что получилось: люди ели медленнее и в итоге съедали на 11-18% меньше еды, чем обычно.

Секретный ингредиент

"Всё, что мы изменили, — это количество острой паприки, добавляемой в блюда, чтобы они были умеренно острыми, и этого относительно небольшого изменения оказалось достаточно, чтобы значительно снизить потребление энергии"- рассказывает ведущий автор исследования доктор философии Пейдж Каннингем,

Всё дело в капсаицине — веществе, которое отвечает за остроту перца. Оно ускоряет метаболизм, заставляя организм работать активнее. Но стоит понимать, что на долгосрочное снижение веса капсаицин влияет не так сильно, как хотелось бы.

Острая пища действительно обладает противовоспалительным эффектом, что полезно для организма, но она не является магической пилюлей для похудения.

Острая еда не подходит всем

Если у вас есть проблемы с желудком — например, кислотный рефлюкс, воспалительные заболевания кишечника или аллергии — слишком много специй может навредить, вызвав раздражение и дискомфорт.

Умеренная острота в блюдах — отличный способ добавить вкуса и чуть лучше контролировать аппетит, но без фанатизма и с учётом особенностей здоровья.

Уточнения

Спе́ции — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.

