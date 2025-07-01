Память, внимание, мышление — всё зависит от этой нормы холестерина

Когда говорят о холестерине, чаще всего вспоминают сердце и сосуды. Но теперь стало ясно: он играет важную роль и в работе мозга. Умеренный уровень так называемого "плохого" холестерина (ЛПНП) помогает защитить от деменции и болезни Альцгеймера.

Фото: commons.wikimedia.org by Linda Bartlett (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рак мозга

Какой уровень холестерина помогает сохранить память

В ходе масштабной научной работы исследователи установили: оптимальный уровень ЛПНП для здоровья мозга находится в пределах от 1,8 до 3,4 ммоль/л (или 70-130 мг/дл). Эти значения снижают риски, связанные не только с сердечно-сосудистыми, но и с нейродегенеративными заболеваниями.

Меньше — не значит лучше

Учёные подчёркивают, что снижать холестерин ниже 0,8 ммоль/л не имеет смысла — это не даёт дополнительных преимуществ и может даже навредить. Баланс — ключ к защите как сердца, так и мозга.

Статины и их эффект

Для контроля уровня холестерина часто используют статины. Эти препараты не только поддерживают показатели в норме, но и, как оказалось, могут дополнительно снижать риск развития деменции, особенно у пожилых людей.

Уточнения

Деме́нция - приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

