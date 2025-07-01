От укуса до инфекции: как милый ёжик может навредить здоровью

Ёжи часто вызывают умиление: маленькие, колючие, забавные. Их можно встретить в лесу, на даче или даже в городском парке. Но, как предупреждают специалисты, эти зверьки могут быть источником опасных заболеваний.
Бешенство передаётся через слюну заражённого животного, особенно если она попадает на повреждённую кожу. Контакт с больным ёжом или его укус — прямой путь к заражению. Это одно из самых опасных заболеваний, которое требует немедленной медицинской помощи.
Лептоспироз: инфекция из биологических жидкостей
Лептоспироз поражает почки и мышцы, вызывает сильную интоксикацию. Вирус попадает в организм через слизистые и раны при контакте с мочой или другими жидкостями заражённого ежа. Да, даже просто погладить дикого ёжика может быть рискованно.
Сальмонеллёз — пищевое отравление не по вине еды
Эта бактериальная инфекция проявляется резкой болью в животе, рвотой и температурой. Передаётся при тесном контакте с больным животным и нарушении гигиены, особенно если после общения не вымыть руки.
Столбняк: опасность через укус
Возбудитель столбняка попадает в организм через повреждённую кожу. Это заболевание поражает нервную систему и может иметь тяжёлые последствия. Укус дикого животного — повод не медлить с визитом к врачу.
Лишаи и паразиты: кожные и внутренние риски
Стригущий лишай и глисты — тоже в списке опасностей. Ежи — переносчики множества паразитов, включая более тридцати видов гельминтов, опасных для человека. Не стоит гладить дикого зверя, даже если он выглядит здоровым.
Бе́шенство - природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства (Rabies virus), включённым в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae.
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