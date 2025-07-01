От укуса до инфекции: как милый ёжик может навредить здоровью

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ёжи часто вызывают умиление: маленькие, колючие, забавные. Их можно встретить в лесу, на даче или даже в городском парке. Но, как предупреждают специалисты, эти зверьки могут быть источником опасных заболеваний.

Фото: commons.wikimedia.org by LoopZilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ёж обыкновенный

Чем опасны ёжики для человека

Бешенство передаётся через слюну заражённого животного, особенно если она попадает на повреждённую кожу. Контакт с больным ёжом или его укус — прямой путь к заражению. Это одно из самых опасных заболеваний, которое требует немедленной медицинской помощи.

Лептоспироз: инфекция из биологических жидкостей

Лептоспироз поражает почки и мышцы, вызывает сильную интоксикацию. Вирус попадает в организм через слизистые и раны при контакте с мочой или другими жидкостями заражённого ежа. Да, даже просто погладить дикого ёжика может быть рискованно.

Сальмонеллёз — пищевое отравление не по вине еды

Эта бактериальная инфекция проявляется резкой болью в животе, рвотой и температурой. Передаётся при тесном контакте с больным животным и нарушении гигиены, особенно если после общения не вымыть руки.

Столбняк: опасность через укус

Возбудитель столбняка попадает в организм через повреждённую кожу. Это заболевание поражает нервную систему и может иметь тяжёлые последствия. Укус дикого животного — повод не медлить с визитом к врачу.

Лишаи и паразиты: кожные и внутренние риски

Стригущий лишай и глисты — тоже в списке опасностей. Ежи — переносчики множества паразитов, включая более тридцати видов гельминтов, опасных для человека. Не стоит гладить дикого зверя, даже если он выглядит здоровым.

Уточнения

Бе́шенство - природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства (Rabies virus), включённым в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae.

