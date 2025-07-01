Этот незаметный момент в бьюти-рутинe вызывает сыпь и раздражение

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется, мелочь — сначала нанести крем, а потом почистить зубы. Но именно такая последовательность может вызвать серьёзные проблемы с кожей, особенно вокруг рта.

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Почему нельзя чистить зубы после крема

Зубная паста содержит фтор — он полезен для зубов, но при контакте с кожей способен вызывать раздражение. Особенно если кожа уже покрыта кремом. Остатки пасты, попадая на ухоженные участки, могут стать причиной воспаления, известного как периоральный дерматит.

Как проявляется проблема

Этот дерматит встречается чаще у женщин в возрасте от 25 до 45 лет. Он сопровождается покраснением, сухостью, зудом, шелушением и даже мелкими пузырьками. К причинам относят не только зубную пасту, но и активное использование косметики — особенно стероидных кремов и некоторых увлажнителей.

Что делать, чтобы не навредить коже

Всё просто: поменяйте порядок утренних и вечерних ритуалов. Сначала чистим зубы, потом умываемся, и только потом наносим крем. Такой подход поможет избежать раздражения и сохранить кожу в порядке.

Уточнения

Дермати́т - воспаление кожи, развивающееся в месте непосредственного действия на неё внешнего физического или химического фактора.

