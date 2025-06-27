Минус 3 кг без диет: новый батончик заставил жир таять в два раза быстрее

Звучит как рекламный трюк с упаковки: «Худеешь и даже не замечаешь». Но нет — это не очередной фитнес-миф из Instagram, а вполне реальное исследование, представлено на Европейском конгрессе по ожирению и опубликовано в научном журнале Nutrients.
Речь идёт о коллагеновых батончиках — новом и, как оказалось, весьма перспективном подходе к снижению веса. Да, именно тот самый коллаген, который чаще ассоциируется с кожей, ногтями и глянцевыми баночками на полках косметических магазинов.
Учёные взяли обычный пищевой коллаген, хорошо известный и безопасный белок, и модифицировали его структуру. В результате он стал впитывать воду, разбухать в желудке и буквально занимать там место, создавая ощущение сытости. То есть вы чувствуете себя сытым — а съели всего лишь батончик. Без диет, без подсчёта калорий, без пресловутой «силы воли».
В 12-недельном эксперименте участвовали 64 человека с избыточным весом. Половина из них ежедневно употребляла коллагеновые батончики, вторая половина жила как обычно. Итог — у «коллагеновой» группы минус 3 килограмма за три месяца, тогда как у контрольной — лишь 1,5 кг.
Но самое интересное — это не только вес. Участники также показали:
Всё это — без усиленных тренировок и без радикальных диет. Просто батончик в день. Как витаминка. Только вкуснее.
Механизм пока изучается, но у исследователей уже есть идеи. Коллаген, по их словам, может влиять на гормоны голода, снижая аппетит. Кроме того, он положительно влияет на микробиоту кишечника — а от неё, как известно, зависит многое: от пищевого поведения до настроения.
Вот тут — приятный сюрприз. Коллаген — белок с безупречной репутацией. Он используется в медицине и косметологии годами, и не вызывает аллергии или побочных эффектов. К тому же он дешёвый, доступный и уже активно применяется в пищевой промышленности.
Не стоит ждать, что батончик коллагена заменит спортзал и брокколи. Это вспомогательный инструмент, а не волшебная пилюля. Он работает в сочетании с умеренно здоровым образом жизни — но зато без необходимости голодать или покупать препараты с названиями, которые сложно произнести.
Исследователи продолжают изучать точные биомеханизмы действия коллагена, но уже сейчас ясно: речь идёт о потенциально революционном способе контролировать вес — простом, доступном и, главное, без боли.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.