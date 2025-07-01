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Привычные блюда могут скрывать угрозу: что тормозит снижение давления

1:36
Здоровье

Повышенное давление — не просто цифры на тонометре. Оно значительно увеличивает риск для сердца и сосудов. Один из простых способов поддерживать его в норме — внимательно относиться к тому, что вы едите каждый день.

Тонометр
Фото: commons.wikimedia.org by Albarubescens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тонометр

Что не стоит есть при высоком давлении

Много соли — больше давления. В день желательно съедать не больше шести граммов. При этом соль скрывается не только в закусках, но и в хлебе, мясных продуктах, даже сухих завтраках. Лучше проверять состав на упаковке — это может удивить.

Жир и сахар: ускорители набора веса

Чем больше в рационе жирных и сладких блюд, тем выше вероятность прибавки в весе — а это один из ключевых факторов, ухудшающих течение гипертонии. Постарайтесь сократить сладкое и жареное — организм скажет спасибо.

Алкоголь: дополнительная нагрузка

Алкоголь не только повышает давление, но и влияет на вес. Если отказаться от него полностью не получается — хотя бы сократите частоту и объёмы.

Кофеин: не для всех

Кофеин в малых дозах — не беда, но у некоторых он может вызывать скачки давления. Обратите внимание, как ваше тело реагирует на кофе, чай, энергетики и даже шоколад.

Чего стоит добавить в рацион

Полезные замены работают: вместо белого хлеба и макарон — цельнозерновые, вместо жирного мяса — курица, рыба и бобовые. Такие изменения помогают контролировать вес и держать давление в норме.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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