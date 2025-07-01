Страдаете от бессонницы летом: этот тёплый трюк вас удивит

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1:05
Здоровье

Лето — это не только солнце, но и бессонные ночи. Когда жара не даёт уснуть, простое действие может изменить всё: достаточно надеть носки перед сном.

Носки
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Носки

Как носки помогают уснуть в жаркую ночь

Наш организм тонко реагирует на температуру. Когда стопы становятся тёплыми, мозг воспринимает это как сигнал ко сну. Это запускает внутренние процессы охлаждения: кровь отводится к коже, тело расслабляется, и сон приходит быстрее.

Почему это работает

Оказалось, что нагревание кожи стоп помогает снизить внутреннюю температуру тела. А именно это нужно для быстрого засыпания. Такой эффект можно получить, просто надев носки — особенно из натуральных материалов, например, из шерсти.

Когда и какие носки лучше

Носки стоит надевать примерно за час до сна. Это даст организму время начать процесс охлаждения заранее. Главное — избегать синтетики: натуральные ткани дышат лучше и не перегревают.

Уточнения

Терморегуля́ция - способность живых организмов поддерживать температуру тела в определённых границах, даже если температура внешней среды значительно отличается.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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