Страдаете от бессонницы летом: этот тёплый трюк вас удивит

Лето — это не только солнце, но и бессонные ночи. Когда жара не даёт уснуть, простое действие может изменить всё: достаточно надеть носки перед сном.
Наш организм тонко реагирует на температуру. Когда стопы становятся тёплыми, мозг воспринимает это как сигнал ко сну. Это запускает внутренние процессы охлаждения: кровь отводится к коже, тело расслабляется, и сон приходит быстрее.
Почему это работает
Оказалось, что нагревание кожи стоп помогает снизить внутреннюю температуру тела. А именно это нужно для быстрого засыпания. Такой эффект можно получить, просто надев носки — особенно из натуральных материалов, например, из шерсти.
Когда и какие носки лучше
Носки стоит надевать примерно за час до сна. Это даст организму время начать процесс охлаждения заранее. Главное — избегать синтетики: натуральные ткани дышат лучше и не перегревают.
Терморегуля́ция - способность живых организмов поддерживать температуру тела в определённых границах, даже если температура внешней среды значительно отличается.
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