Страдаете от бессонницы летом: этот тёплый трюк вас удивит

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лето — это не только солнце, но и бессонные ночи. Когда жара не даёт уснуть, простое действие может изменить всё: достаточно надеть носки перед сном.

Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Носки

Как носки помогают уснуть в жаркую ночь

Наш организм тонко реагирует на температуру. Когда стопы становятся тёплыми, мозг воспринимает это как сигнал ко сну. Это запускает внутренние процессы охлаждения: кровь отводится к коже, тело расслабляется, и сон приходит быстрее.

Почему это работает

Оказалось, что нагревание кожи стоп помогает снизить внутреннюю температуру тела. А именно это нужно для быстрого засыпания. Такой эффект можно получить, просто надев носки — особенно из натуральных материалов, например, из шерсти.

Когда и какие носки лучше

Носки стоит надевать примерно за час до сна. Это даст организму время начать процесс охлаждения заранее. Главное — избегать синтетики: натуральные ткани дышат лучше и не перегревают.

Уточнения

Терморегуля́ция - способность живых организмов поддерживать температуру тела в определённых границах, даже если температура внешней среды значительно отличается.



