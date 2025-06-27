Голод больше не в моде: рабочий способ худеть без страданий и подсчёта калорий

Похоже, что популярная практика периодического голодания скоро может отправиться на полку к другим модным, но утомительным диетам. Исследование, проведённое в Университете Суррея (Великобритания), нашло способ достигать тех же метаболических бонусов — без чувства зверского голода и калорийной арифметики.
В эксперименте приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 20 до 65 лет, имеющие избыточный вес или страдающие ожирением. Им предложили три типа питания в течение суток:
После каждого "рациона дня" участникам измеряли метаболические показатели, в том числе чувствительность к инсулину, уровень сахара и скорость жиросжигания.
Результаты удивили даже самих исследователей. Оказалось, оба варианта низкоуглеводного питания — и с калорийным дефицитом, и без — дали почти идентичный метаболический эффект. То есть, даже если человек продолжает есть свою норму калорий, но просто снижает количество углеводов, организм начинает активнее сжигать жир и регулировать уровень сахара в крови.
"Снижение углеводов само по себе может значительно повлиять на метаболизм. Это позволяет людям избежать постоянного чувства голода и в то же время добиться результатов", — говорит ведущий автор исследования и профессор Университета Суррея Адам Коллинз.
Что особенно важно: люди, отказавшиеся от углеводов, не испытывали желания "отъесться” на следующий день. То есть никаких эмоциональных качелей вроде "я вчера страдал, поэтому сегодня съем всё". Организм адаптировался быстро и без протестов.
В отличие от периодического голодания, где вы часами смотрите на часы в ожидании разрешённого приёма пищи, здесь вы едите — просто по-другому. Это снимает стресс, психологическое напряжение и снижает риск срывов.
Голодание работает — это подтверждено десятками исследований. Но оно не единственный путь. Как показывает работа британских учёных, грамотное сокращение углеводов может быть не менее эффективным. А главное — не таким болезненным.
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