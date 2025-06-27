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Голод больше не в моде: рабочий способ худеть без страданий и подсчёта калорий

Здоровье

Похоже, что популярная практика периодического голодания скоро может отправиться на полку к другим модным, но утомительным диетам. Исследование, проведённое в Университете Суррея (Великобритания), нашло способ достигать тех же метаболических бонусов — без чувства зверского голода и калорийной арифметики.

Овощи
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Овощи

Что сделали учёные

В эксперименте приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 20 до 65 лет, имеющие избыточный вес или страдающие ожирением. Им предложили три типа питания в течение суток:

  1. Стандартная диета — с обычным количеством углеводов и калорий.
  2. Низкоуглеводная диета — углеводы снижены, но калории оставлены на привычном уровне.
  3. Низкоуглеводная с ограничением калорий — и углеводов меньше, и калорий меньше.

После каждого "рациона дня" участникам измеряли метаболические показатели, в том числе чувствительность к инсулину, уровень сахара и скорость жиросжигания.

Углеводы: больше, чем просто сахар

Результаты удивили даже самих исследователей. Оказалось, оба варианта низкоуглеводного питания — и с калорийным дефицитом, и без — дали почти идентичный метаболический эффект. То есть, даже если человек продолжает есть свою норму калорий, но просто снижает количество углеводов, организм начинает активнее сжигать жир и регулировать уровень сахара в крови.

"Снижение углеводов само по себе может значительно повлиять на метаболизм. Это позволяет людям избежать постоянного чувства голода и в то же время добиться результатов", — говорит ведущий автор исследования и профессор Университета Суррея Адам Коллинз.

Голод — не обязательно

Что особенно важно: люди, отказавшиеся от углеводов, не испытывали желания "отъесться” на следующий день. То есть никаких эмоциональных качелей вроде "я вчера страдал, поэтому сегодня съем всё". Организм адаптировался быстро и без протестов.

В отличие от периодического голодания, где вы часами смотрите на часы в ожидании разрешённого приёма пищи, здесь вы едите — просто по-другому. Это снимает стресс, психологическое напряжение и снижает риск срывов.

Не голодай, просто ешь умнее

Голодание работает — это подтверждено десятками исследований. Но оно не единственный путь. Как показывает работа британских учёных, грамотное сокращение углеводов может быть не менее эффективным. А главное — не таким болезненным.

Не обязательно превращать жизнь в марафон из отказов и подсчёта каждой калории. Иногда достаточно чуть изменить баланс, чтобы организм начал работать иначе

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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