Пузырьки, которые худят: японцы выяснили неожиданный эффект газированной воды

2:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Звучит как очередная городская легенда или совет из маминого WhatsApp: "Пей газировку — и худей!" Но на этот раз всё серьёзно. Это не TikTok-тренд, не реклама и не интернет-мем. Это — настоящее научное исследование, проведённое в Японии, стране, где умеют делать всё: от роботов-пылесосов до гениальных медицинских открытий.

Фото: Designed by Freepik by vwalakte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газировка

Исследование провели учёные из Центра диализа нейрохирургической больницы Тессейкай в городе Токио. Суть проста и интригует: если вы пьёте не простую воду, а газированную — метаболизм может начать работать чуть быстрее. Не настолько, чтобы в один день распрощаться с лишним весом, но эффект всё же есть.

Что говорят японцы

"Газированная вода может снизить уровень сахара в крови и ускорить метаболизм за счёт поглощения CO₂ через желудок", — поясняет ведущий автор исследования доктор Акира Такахаши.

Когда пузырьки углекислого газа попадают в желудок, они частично всасываются через его стенки, проникают в кровь и превращаются в бикарбонат. Это влияет на кислотно-щелочной баланс, повышает щёлочность крови и помогает организму быстрее утилизировать глюкозу. А чем ниже уровень сахара в крови — тем меньше шансов, что излишки превратятся в жир.

Газировка вместо очистки организма

Учёные провели параллель с процедурой гемодиализа, во время которой у пациентов очищается кровь. По их словам, в обоих случаях происходит схожий биохимический процесс — выделение углекислого газа и образование бикарбоната, только в одном случае — с помощью аппарата, а в другом — при участии пузырьков из газированной воды.

Только не хватайся за газировку с сиропом

Важно понимать: речь идёт исключительно о чистой газированной воде без добавок. Без сахара, без соли, без вкусов и красителей. Всё, что пахнет апельсином, манго, лаймом и обещает райское наслаждение на этикетке — мимо. Такая вода не только не поможет, но и может навредить.

"Эффект от одной только газированной воды минимален. Чтобы получить ощутимый результат, нужно подходить к вопросу комплексно — питание, физическая активность, образ жизни", — подчёркивает Такахаши.

Но не всем подойдёт

Есть и обратная сторона медали. Если у вас чувствительный желудок, проблемы с ЖКТ или склонность к вздутию, газировка может вызвать дискомфорт. Всё-таки пузырьки — не самый деликатный ингредиент.

Так что не стоит воспринимать газировку как волшебную пилюлю. Это лишь небольшой лайфхак, который в комплексе с другими полезными привычками может дать эффект.

Уточнения

Газиро́ванная вода́ (устар. "шипучая вода", просторечное - "газировка") — прохладительный напиток из воды, в том числе минеральной, насыщенной углекислым газом.

