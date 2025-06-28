Когда кровь сдаёт нервы: как тихо наступает болезнь, от которой меркнет свет в глазах

Гемоглобин — это железосодержащий белок в составе эритроцитов, без которого невозможна полноценная работа всего организма. Он отвечает за доставку кислорода ко всем органам и тканям, перенос железа, выведение углекислого газа и поддержание кислотно-щелочного баланса.
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Анемия
Его уровень определяется с помощью общего анализа крови, а нормы варьируются в зависимости от пола, возраста и физиологических факторов. Если гемоглобин понижен, развивается анемия — состояние, при котором организм начинает испытывать дефицит кислорода. В итоге страдают сердце, мозг и внутренние органы. Это может быть следствием серьёзных заболеваний, требующих немедленного вмешательства.
Что происходит при низком уровне гемоглобина
Когда гемоглобина становится недостаточно, клетки начинают страдать от нехватки кислорода — развивается гипоксия. При этом:
Печень и почки получают дополнительную нагрузку;
Лёгкие хуже справляются с дыхательной функцией;
Сердце начинает работать на износ, чтобы компенсировать кислородный дефицит — возникают сердечная недостаточность и гипертрофия;
Метаболизм нарушается, токсины накапливаются;
Происходит склероз тканей — нормальные структуры замещаются рубцовыми;
У детей возможны нарушения роста и развития;
Падает иммунитет, что увеличивает риск инфекций.
Причины пониженного гемоглобина
Низкий гемоглобин может быть симптомом множества заболеваний или состояний: