Когда кровь сдаёт нервы: как тихо наступает болезнь, от которой меркнет свет в глазах

5:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гемоглобин — это железосодержащий белок в составе эритроцитов, без которого невозможна полноценная работа всего организма. Он отвечает за доставку кислорода ко всем органам и тканям, перенос железа, выведение углекислого газа и поддержание кислотно-щелочного баланса.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анемия

Его уровень определяется с помощью общего анализа крови, а нормы варьируются в зависимости от пола, возраста и физиологических факторов. Если гемоглобин понижен, развивается анемия — состояние, при котором организм начинает испытывать дефицит кислорода. В итоге страдают сердце, мозг и внутренние органы. Это может быть следствием серьёзных заболеваний, требующих немедленного вмешательства.

Что происходит при низком уровне гемоглобина

Когда гемоглобина становится недостаточно, клетки начинают страдать от нехватки кислорода — развивается гипоксия. При этом:

Печень и почки получают дополнительную нагрузку;

Лёгкие хуже справляются с дыхательной функцией;

Сердце начинает работать на износ, чтобы компенсировать кислородный дефицит — возникают сердечная недостаточность и гипертрофия;

Метаболизм нарушается, токсины накапливаются;

Происходит склероз тканей — нормальные структуры замещаются рубцовыми;

У детей возможны нарушения роста и развития;

Падает иммунитет, что увеличивает риск инфекций.

Причины пониженного гемоглобина

Низкий гемоглобин может быть симптомом множества заболеваний или состояний:

Нарушения в работе эндокринной системы;

Онкология;

Затяжные инфекции;

Патологии почек и ЖКТ;

Нарушение кроветворения;

Недостаток витаминов (B12, фолиевая кислота, железо);

Хронические кровопотери (внутренние и внешние);

Беременность;

Нервные расстройства;

Наследственные болезни;

Нехватка питания, строгие диеты;

Аутоиммунные заболевания.

Симптомы

Гемоглобин влияет на насыщение организма кислородом, поэтому снижение его уровня сопровождается рядом характерных признаков:

Постоянная усталость, слабость, быстрая утомляемость;

Сонливость;

Снижение умственной и физической активности;

Аритмия;

Нарушения во время беременности: отслойка плаценты, преждевременные роды;

Головокружение, шум в ушах, мушки перед глазами;

Холодные конечности, зябкость;

Бледность кожи и слизистых оболочек;

Ломкость ногтей, выпадение волос, сухость во рту;

Нарушения сна.

Интенсивность симптомов зависит от тяжести анемии. При лёгкой форме они могут полностью отсутствовать и выявляться только при анализе крови.

Когда обращаться к врачу

Если вы заметили у себя вышеперечисленные симптомы — не тяните с визитом в клинику. Только врач может определить, насколько критичен уровень гемоглобина и назначить правильное лечение.

Для уточнения диагноза понадобится:

Общий анализ крови и мочи;

Анализ кала на скрытую кровь;

Биохимия (железо, ферритин, витамин B12 и фолиевая кислота);

ЭКГ;

Гастроскопия, колоноскопия;

Консультация гинеколога (для женщин);

При необходимости — пункция костного мозга.

Врач соберёт анамнез, уточнит наличие хронических болезней, привычек, условий труда и препаратов, которые вы принимаете.

Диета при низком гемоглобине

Питание — ключ к восстановлению уровня гемоглобина при лёгкой и средней анемии. Рацион должен включать:

Что нужно есть:

Мясо: печень, сердце, язык, говядина, курица, индейка;

Морепродукты: тунец, икра, сардины, креветки;

Орехи и семена: миндаль, кунжут, фисташки, семечки;

Крупы и бобовые: гречка, чечевица, фасоль, овсянка;

Фрукты и ягоды: черника, груши, изюм, бананы, клюква;

Овощи: морковь, свекла, капуста, картофель;

Грибы: особенно сушёные;

Сладкое: мёд, шоколад, какао.

Чего стоит избегать:

Крепкий чай, кофе — они мешают усвоению железа;

Кальцийсодержащие продукты — ешьте их отдельно от железа;

Жирное, мучное, сладкое, газировка, алкоголь, консервы.

Специфика питания по возрасту и состоянию

Беременные: налегать на ягоды, икру, сухофрукты, фрукты;

Дети: сбалансированные блюда из мяса с гарнирами, поливитамины;

Пожилые: мясные и рыбные блюда в мягком виде, супы, каши.

Профилактика

Чтобы не столкнуться с понижением гемоглобина:

Ешьте разнообразно и сбалансированно;

Принимайте витамины и железо при необходимости;

Проходите ежегодные медосмотры;

Лечите хронические и инфекционные заболевания своевременно;

Избегайте контакта с токсичными веществами и радиацией;

Не принимайте лекарства без назначения;

Гуляйте на свежем воздухе.

Уточнения

Анеми́я (греч. αναιμία; от греч. αν — приставка, означающая отрицание и греч. αἷμα - кровь), синоним — малокровие, — патологический клинико-гематологический синдром, который сопровождается уменьшением содержания гемоглобина.

