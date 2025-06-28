Когда кровь сдаёт нервы: как тихо наступает болезнь, от которой меркнет свет в глазах

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5:13
Здоровье

Гемоглобин — это железосодержащий белок в составе эритроцитов, без которого невозможна полноценная работа всего организма. Он отвечает за доставку кислорода ко всем органам и тканям, перенос железа, выведение углекислого газа и поддержание кислотно-щелочного баланса.

Анемия
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анемия

Его уровень определяется с помощью общего анализа крови, а нормы варьируются в зависимости от пола, возраста и физиологических факторов. Если гемоглобин понижен, развивается анемия — состояние, при котором организм начинает испытывать дефицит кислорода. В итоге страдают сердце, мозг и внутренние органы. Это может быть следствием серьёзных заболеваний, требующих немедленного вмешательства.

Что происходит при низком уровне гемоглобина

Когда гемоглобина становится недостаточно, клетки начинают страдать от нехватки кислорода — развивается гипоксия. При этом:

  • Печень и почки получают дополнительную нагрузку;
  • Лёгкие хуже справляются с дыхательной функцией;
  • Сердце начинает работать на износ, чтобы компенсировать кислородный дефицит — возникают сердечная недостаточность и гипертрофия;
  • Метаболизм нарушается, токсины накапливаются;
  • Происходит склероз тканей — нормальные структуры замещаются рубцовыми;
  • У детей возможны нарушения роста и развития;
  • Падает иммунитет, что увеличивает риск инфекций.

Причины пониженного гемоглобина

Низкий гемоглобин может быть симптомом множества заболеваний или состояний:

  • Нарушения в работе эндокринной системы;
  • Онкология;
  • Затяжные инфекции;
  • Патологии почек и ЖКТ;
  • Нарушение кроветворения;
  • Недостаток витаминов (B12, фолиевая кислота, железо);
  • Хронические кровопотери (внутренние и внешние);
  • Беременность;
  • Нервные расстройства;
  • Наследственные болезни;
  • Нехватка питания, строгие диеты;
  • Аутоиммунные заболевания.

Симптомы

Гемоглобин влияет на насыщение организма кислородом, поэтому снижение его уровня сопровождается рядом характерных признаков:

  • Постоянная усталость, слабость, быстрая утомляемость;
  • Сонливость;
  • Снижение умственной и физической активности;
  • Аритмия;
  • Нарушения во время беременности: отслойка плаценты, преждевременные роды;
  • Головокружение, шум в ушах, мушки перед глазами;
  • Холодные конечности, зябкость;
  • Бледность кожи и слизистых оболочек;
  • Ломкость ногтей, выпадение волос, сухость во рту;
  • Нарушения сна.

Интенсивность симптомов зависит от тяжести анемии. При лёгкой форме они могут полностью отсутствовать и выявляться только при анализе крови.

Когда обращаться к врачу

Если вы заметили у себя вышеперечисленные симптомы — не тяните с визитом в клинику. Только врач может определить, насколько критичен уровень гемоглобина и назначить правильное лечение.

Для уточнения диагноза понадобится:

  • Общий анализ крови и мочи;
  • Анализ кала на скрытую кровь;
  • Биохимия (железо, ферритин, витамин B12 и фолиевая кислота);
  • ЭКГ;
  • Гастроскопия, колоноскопия;
  • Консультация гинеколога (для женщин);
  • При необходимости — пункция костного мозга.

Врач соберёт анамнез, уточнит наличие хронических болезней, привычек, условий труда и препаратов, которые вы принимаете.

Диета при низком гемоглобине

Питание — ключ к восстановлению уровня гемоглобина при лёгкой и средней анемии. Рацион должен включать:

Что нужно есть:

  • Мясо: печень, сердце, язык, говядина, курица, индейка;
  • Морепродукты: тунец, икра, сардины, креветки;
  • Орехи и семена: миндаль, кунжут, фисташки, семечки;
  • Крупы и бобовые: гречка, чечевица, фасоль, овсянка;
  • Фрукты и ягоды: черника, груши, изюм, бананы, клюква;
  • Овощи: морковь, свекла, капуста, картофель;
  • Грибы: особенно сушёные;
  • Сладкое: мёд, шоколад, какао.

Чего стоит избегать:

  • Крепкий чай, кофе — они мешают усвоению железа;
  • Кальцийсодержащие продукты — ешьте их отдельно от железа;
  • Жирное, мучное, сладкое, газировка, алкоголь, консервы.

Специфика питания по возрасту и состоянию

  • Беременные: налегать на ягоды, икру, сухофрукты, фрукты;
  • Дети: сбалансированные блюда из мяса с гарнирами, поливитамины;
  • Пожилые: мясные и рыбные блюда в мягком виде, супы, каши.

Профилактика

Чтобы не столкнуться с понижением гемоглобина:

  • Ешьте разнообразно и сбалансированно;
  • Принимайте витамины и железо при необходимости;
  • Проходите ежегодные медосмотры;
  • Лечите хронические и инфекционные заболевания своевременно;
  • Избегайте контакта с токсичными веществами и радиацией;
  • Не принимайте лекарства без назначения;
  • Гуляйте на свежем воздухе.

Уточнения

Анеми́я (греч. αναιμία; от греч. αν — приставка, означающая отрицание и греч. αἷμα - кровь), синоним — малокровие, — патологический клинико-гематологический синдром, который сопровождается уменьшением содержания гемоглобина.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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