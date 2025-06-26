Вакцина от COVID-19 и другая личность: патологоанатом заглянул в мозг — и ужаснулся

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему у некоторых вакцинированных против COVID-19 появляются тревожные изменения в поведении? Ответ на этот вопрос неожиданно нашёл итальянский патологоанатом во время обсуждения с коллегами.

Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тестирование на COVID-19

Неожиданная находка врачей

Итальянский врач, изучая последствия вакцинации, заметил одну любопытную закономерность.

"У ряда пациентов после вакцинации наблюдается разрушение шишковидной железы — эпифиза. Это маленький, но крайне важный орган в центре мозга отвечает за выработку мелатонина — гормона сна и биоритмов, а также играет важную роль в регуляции психоэмоционального состояния", — пришёл к выводу итальянский специалист.

Влияние на психику и поведение

Разрушение эпифиза может приводить к серьёзным изменениям психики.

"Пациенты начинают испытывать расстройства сна, раздражительность, беспричинную тревожность и даже признаки депрессии. Всё это влияет не только на самочувствие, но и на поведение, что и назвали в медицинских кругах "изменениями личности", — сообщают итальянские специалисты.

Подтверждение из Южной Кореи

Любопытно, что похожие данные получили и исследователи в Южной Корее. В одном из опубликованных трудов также отмечалось, что у некоторых вакцинированных возникают нестабильные состояния, затрагивающие эмоциональную сферу.

Медицинское сообщество обсуждает

На сегодняшний день эта тема активно обсуждается в профессиональной среде. Учёные пытаются понять, насколько распространён этот эффект и действительно ли он связан с вакцинацией напрямую, или речь идёт о редких индивидуальных реакциях.

Пока однозначных выводов не сделано, но наблюдения итальянских и южнокорейских специалистов подталкивают исследователей к необходимости более глубокого изучения роли эпифиза в поствакцинальных реакциях сообщает argumenti.ru.

Уточнения

COVID-19 (аббр. от англ. COronaVIrus Disease 2019 — коронави́русная инфе́кция 2019 года, рус. кови́д), ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV - потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).

