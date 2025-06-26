Если в ушах гудит как на стройке — это не шутки: иногда организм орёт, пока его не услышат

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется, что в комнате тихо, но у вас в голове — ультразвук, гул, писк или навязчивое стрекотание? Это может быть тиннитус — состояние, при котором человек слышит звук без внешнего источника. И оно не такое безобидное, как кажется на первый взгляд.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шум в ушах и голове

Причин может быть очень много

Они могут быть связаны как с патологией ушей, например, серные пробки, средний или наружный отит, отосклероз, акустическая травма (влияние громкого звука), болезнь Меньера, травма уха или барабанной перепонки, тубоотит, опухоли барабанной полости, пресбиакузис (возрастное снижение слуха) и прочее.

А могут быть одним из проявлений хронических заболеваний таких как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов. Также одной из самых частых причин является влияние неблагоприятных факторов на рабочем месте, таких как шум и вибрация.

И это ещё не всё. Есть и менее очевидные причины, которые могут вызывать этот назойливый внутренний гул:

патология височно-нижнечелюстного сустава;

опухоль головного мозга;

аномалия расположения сосудов;

приём ототоксичных веществ — например, метилового спирта или бензола;

психоневрологические расстройства — депрессией, шизофренией.

Пора к врачу

Внезапное беспричинное снижение слуха и появление шума в ушах требует незамедлительного обращения за помощью. Врач установит диагноз или исключит заболевания уха и направит к смежному специалисту. Нередко шум в ушах лечится совместно с врачом-неврологом, кардиологом или психиатром.

Так что если вам кажется, что в голове "жужжит как трансформатор" — не игнорируйте это. Иногда шум в ушах — это не просто звук, а симптом куда более серьёзных проблем.

Уточнения

У́хо (лат. auris) — сложный орган людей и животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний.

