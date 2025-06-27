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Будильник звенит, а сил ноль? Возможно, вы делаете одно лишнее движение

1:47
Здоровье

Встаёте по будильнику, пьёте смузи, медитируете — а к десяти утра уже хочется обратно в кровать? Значит, утро работает не на вас, а против.

Смузи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Смузи

Причина часто не в лени, а в копировании чужих ритуалов.

Не каждому подходит ранняя пробежка или сидячая медитация. Кто-то заряжается от тишины, а кому-то нужен драйв. Важно не следовать модным привычкам, а слушать своё тело.

Гибкий старт вместо жёсткого распорядка

Вместо утреннего расписания по минутам — создайте "меню" из 3-4 действий, которые можно менять каждый день:

  • стакан тёплой воды с лимоном или имбирем

  • 10 минут дыхания или лёгкой растяжки

  • запись трёх задач на день

  • прогулка с собакой или просто свежий воздух на балконе

Выбирайте пару пунктов по состоянию. Это лучше, чем зажимать себя в рамки.

Подготовка с вечера — ваш бонус к энергии

Пять минут вечером — и утром всё идёт легче:

  • сложите одежду для спорта или прогулки

  • поставьте чашку рядом с чайником

  • запишите важное в заметки

Это разгружает голову и ускоряет "включение" в день.

Первый побег: начните с радости

Не вставляйте в день строгость с первой минуты. Пусть первым действием будет что-то приятное:

  • любимая песня

  • обнимашки с котом

  • забавное видео

Позитив с утра запускает выработку дофамина — и день уже кажется легче.

Если настроение "нулевое" — перезапуститесь

Проснулись в разбитом состоянии? Не страдайте — делайте перезагрузку:

  • холодная вода

  • 10 приседаний

  • чашка чая с мятой или лимоном

Любое физическое действие поможет телу и мозгу перефокусироваться.

Уточнения

Буди́льник — часы, в заданный момент времени подающие звуковой, световой и/или в редких случаях другой сигнал.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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