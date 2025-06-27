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Маргарин больше не враг: что на самом деле скрывается в упаковке

Здоровье

Маргарин десятилетиями носил клеймо врага здорового питания. Его боялись, высмеивали и обвиняли во всех грехах кухни. Но всё ли так однозначно?

Сливочное масло
Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сливочное масло

Сегодня взгляды на маргарин меняются — во многом благодаря современным технологиям. В его основе — растительные масла: подсолнечное, соевое, пальмовое, иногда даже оливковое. Всё это смешивают с водой, эмульгаторами и добавками вроде витаминов, чтобы получить нужную текстуру.

Где кроется риск

В трансжирах, которые появляются при частичной гидрогенизации масел. Именно они повышают уровень "плохого" холестерина и увеличивают риск сердечно-сосудистых болезней.

Что изменилось

Сегодня всё больше производителей отказываются от устаревшей технологии в пользу переэтерификации — более безопасного способа, при котором трансжиры не образуются.

Как выбрать безопасный маргарин

  • Мягкий маргарин в банке чаще всего безопасен — он не содержит трансжиров.

  • Твердые брикеты — подозрительные. Чаще всего именно в них прячутся гидрогенизированные жиры.

  • Читайте этикетку: избегайте слов "частично гидрогенизированные жиры" и "трансжиры". В списке должны быть только переэтерифицированные масла.

  • Некоторые виды маргарина обогащают фитостеринами — они помогают снижать холестерин.

Можно ли его есть вообще

Можно — в умеренности и с умом. Особенно если речь идёт о выпечке: маргарин отлично влияет на текстуру теста. Но полностью заменять им сливочное масло не стоит.

Маргарин — не дьявол в упаковке. Он стал жертвой репутации из 90-х. Современные версии могут быть вполне безопасными. Главное — не верить мифам и не превращать его в основу рациона. Питайтесь разнообразно и без крайностей.

Уточнения

Маргари́н (фр  margarine < греч. margaros — перламутр) — эмульсионный жировой продукт с массовой долей жира не менее 20 %, состоящий из немодифицированных и (или) модифицированных растительных масел с (или без) животными жирами, с (или без) жирами рыб и морских млекопитающих, воды с добавлением или без добавления молока и (или) продуктов его переработки, пищевых добавок и других пищевых ингредиентов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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