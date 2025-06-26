Пьёте кофе сразу после пробуждения? Вот что на самом деле происходит с организмом

Ароматный ритуал утра — для кого-то удовольствие, для кого-то — необходимость. Но что делает с нами чашка кофе, выпитая сразу после пробуждения?
Миллионы людей по всему миру начинают день одинаково: сначала кофе, потом жизнь. И на самом деле — в этом есть своя биохимическая логика.
Кофеин бодрит — он блокирует аденозин, тот самый "гормон усталости", и помогает взбодриться даже в понедельник.
Улучшает внимание и концентрацию, а заодно — настроение.
Разгоняет обмен веществ, заставляя организм тратить больше энергии даже в состоянии покоя.
Полнит антиоксидантами — в том числе хлорогеновой кислотой, которая борется с окислительным стрессом.
И даже снижает риски развития диабета 2 типа, болезни Паркинсона и Альцгеймера.
Кислотность: кофе стимулирует выработку желудочного сока. У кого чувствительный ЖКТ — может быть изжога или раздражение.
Привыкание: эффект со временем ослабевает, и рука тянется за второй, потом третьей чашкой.
Сон под угрозой: если пить кофе после обеда, можно распрощаться со спокойной ночью.
Нервозность: у людей с тревожностью кофе может усиливать внутреннее напряжение, вызывая раздражительность и учащённое сердцебиение.
1-3 чашки в день — безопасная доза для большинства.
Лучше до обеда и без сахара с жирными сливками.
Пейте только свежезаваренный кофе — растворимый эффект не тот.
И не забывайте: кофе — не спасение, а инструмент. Главное — не злоупотреблять.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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