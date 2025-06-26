Пьёте кофе сразу после пробуждения? Вот что на самом деле происходит с организмом

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ароматный ритуал утра — для кого-то удовольствие, для кого-то — необходимость. Но что делает с нами чашка кофе, выпитая сразу после пробуждения?

Фото: flickr.com by Or Hiltch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Завтрак

Миллионы людей по всему миру начинают день одинаково: сначала кофе, потом жизнь. И на самом деле — в этом есть своя биохимическая логика.

Что хорошего

Кофеин бодрит — он блокирует аденозин, тот самый "гормон усталости", и помогает взбодриться даже в понедельник.

Улучшает внимание и концентрацию , а заодно — настроение.

Разгоняет обмен веществ , заставляя организм тратить больше энергии даже в состоянии покоя.

Полнит антиоксидантами — в том числе хлорогеновой кислотой, которая борется с окислительным стрессом.

И даже снижает риски развития диабета 2 типа, болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Но есть и минусы

Кислотность : кофе стимулирует выработку желудочного сока. У кого чувствительный ЖКТ — может быть изжога или раздражение.

Привыкание : эффект со временем ослабевает, и рука тянется за второй, потом третьей чашкой.

Сон под угрозой : если пить кофе после обеда, можно распрощаться со спокойной ночью.

Нервозность: у людей с тревожностью кофе может усиливать внутреннее напряжение, вызывая раздражительность и учащённое сердцебиение.

Как пить с умом

1-3 чашки в день — безопасная доза для большинства.

Лучше до обеда и без сахара с жирными сливками.

Пейте только свежезаваренный кофе — растворимый эффект не тот.

И не забывайте: кофе — не спасение, а инструмент. Главное — не злоупотреблять.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

