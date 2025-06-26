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Пьёте кофе сразу после пробуждения? Вот что на самом деле происходит с организмом

1:43
Здоровье

Ароматный ритуал утра — для кого-то удовольствие, для кого-то — необходимость. Но что делает с нами чашка кофе, выпитая сразу после пробуждения?

Завтрак
Фото: flickr.com by Or Hiltch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Завтрак

Миллионы людей по всему миру начинают день одинаково: сначала кофе, потом жизнь. И на самом деле — в этом есть своя биохимическая логика.

Что хорошего

  • Кофеин бодрит — он блокирует аденозин, тот самый "гормон усталости", и помогает взбодриться даже в понедельник.

  • Улучшает внимание и концентрацию, а заодно — настроение.

  • Разгоняет обмен веществ, заставляя организм тратить больше энергии даже в состоянии покоя.

  • Полнит антиоксидантами — в том числе хлорогеновой кислотой, которая борется с окислительным стрессом.

  • И даже снижает риски развития диабета 2 типа, болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Но есть и минусы

  • Кислотность: кофе стимулирует выработку желудочного сока. У кого чувствительный ЖКТ — может быть изжога или раздражение.

  • Привыкание: эффект со временем ослабевает, и рука тянется за второй, потом третьей чашкой.

  • Сон под угрозой: если пить кофе после обеда, можно распрощаться со спокойной ночью.

  • Нервозность: у людей с тревожностью кофе может усиливать внутреннее напряжение, вызывая раздражительность и учащённое сердцебиение.

Как пить с умом

  • 1-3 чашки в день — безопасная доза для большинства.

  • Лучше до обеда и без сахара с жирными сливками.

  • Пейте только свежезаваренный кофе — растворимый эффект не тот.

  • И не забывайте: кофе — не спасение, а инструмент. Главное — не злоупотреблять.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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