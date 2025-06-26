Хотела убрать морщины, а осталась без мимики: история, в которую не хочется верить

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Обвинение "противоречиво", а экспертизы "необъективны" — так свою защиту выстроил краснодарский хирург Андрей Комаров. Но суд в это не поверил.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подготовка больного к операции

История, прогремевшая на всю страну, получила продолжение. Пластический хирург из Краснодара, по чьей вине Юлия Тарасевич из Сочи получила тяжелые травмы лица, попытался добиться отмены приговора. Но кассационная инстанция признала доводы врача несостоятельными, а приговор — законным.

Как всё началось

В декабре 2020 года модель и участница конкурсов красоты Юлия Тарасевич решилась на пластику — блефаропластику и подтяжку овала лица. Операцию провели в одной из частных клиник Краснодара.

Вместо улучшения внешности — тяжёлые последствия: несмыкание век, атрофия тканей, выраженная асимметрия, нейропатия лицевого нерва. Врачи диагностировали стойкое ухудшение состояния, а следствие установило: вмешательство было проведено с грубыми нарушениями.

Что решил суд

В 2024 году Ленинский районный суд Краснодара признал Андрея Комарова виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Приговор: три года ограничения свободы, запрет на выезд за пределы региона и смену места жительства. Однако от уголовной ответственности его освободили — по сроку давности.

Комаров не согласился. Он заявлял, что пациентка могла иметь аутоиммунное заболевание, а выводы экспертиз — якобы противоречат друг другу. Однако Четвёртый кассационный суд оставил приговор в силе, сообщает "Царьград".

История, которая не закончилась

Юлия Тарасевич продолжает восстанавливаться и добиваться справедливости. А имя врача теперь известно далеко за пределами Краснодара — как пример того, как пластическая хирургия может изменить жизнь не к лучшему.

Уточнения

Блефаропластика — операция по изменению формы век, разреза глаз (от др.-греч. βλέφαρον — веко).

