Очищение или стресс? 24 часа голодания на воде — подготовьтесь к этому

2:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последнее время все больше людей пробуют голодание на воде — практику, которая стала популярной благодаря социальным сетям. В соцсетях часто можно увидеть видео с хэштегом #24-часовойчелленджводногоголодания, где авторы рассказывают о своем опыте и обещают невероятные результаты. Но действительно ли это полезно для организма? Давайте разберемся.

Фото: Openverse by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Девушка пьёт воду

Что происходит с организмом во время 24-часового голодания на воде?

Голодание в течение 24 часов не вредно для большинства здоровых людей, но это не панацея и не замена сбалансированной диете. Ваше тело может получить пользу от такого опыта, но не ожидайте мгновенных чудес.

Первые часы: организм еще переваривает остатки пищи. Вы можете чувствовать голод, но это скорее психологическое состояние, вызванное скукой или привычкой.

организм еще переваривает остатки пищи. Вы можете чувствовать голод, но это скорее психологическое состояние, вызванное скукой или привычкой. 12 часов: начинается расщепление запасов гликогена — энергии, которую тело сохраняет для "хороших дней". Вы можете почувствовать легкую усталость или головокружение, но некоторые люди отмечают эффект "легкой головы" из-за того, что желудок отдыхает.

начинается расщепление запасов гликогена — энергии, которую тело сохраняет для "хороших дней". Вы можете почувствовать легкую усталость или головокружение, но некоторые люди отмечают эффект "легкой головы" из-за того, что желудок отдыхает. 18:00: организм переходит в состояние, близкое к кетозу. Тело начинает расщеплять жир, чтобы получить энергию. В этот момент некоторые люди чувствуют себя особенно "легкими" или даже говорят о духовных переживаниях.

организм переходит в состояние, близкое к кетозу. Тело начинает расщеплять жир, чтобы получить энергию. В этот момент некоторые люди чувствуют себя особенно "легкими" или даже говорят о духовных переживаниях. 24 часа: активируется процесс аутофагии — это когда клетки организма начинают "очищать" себя, избавляясь от изношенных частей. Аутофагия играет важную роль в обновлении клеток и может помочь уменьшить воспаление и замедлить старение.

Почему важно прислушиваться к своему телу?

Не стоит ожидать от голодания на воде мгновенных результатов или "очищения" от токсинов. Ваше тело — это сложная система, которая нуждается в сбалансированном питании. Голодание может быть полезным, но только если вы делаете это осознанно и с учетом своих потребностей, пишет life.hu.

Если вы решили попробовать голодание, помните:

Не делайте это, если у вас есть какие-либо медицинские проблемы или вы планируете важные дела, требующие физической активности.

Пейте много воды — это поможет организму справиться с нагрузкой.

Прислушивайтесь к сигналам своего тела и не переусердствуйте.

Голодание на воде может быть интересным опытом, но важно помнить, что ваше тело — это не модная тенденция, а система, которую нужно уважать и заботиться о ней.

Уточнения

Голодание — состояние организма, вызванное недостаточным поступлением веществ, необходимых для поддержания гомеостаза.

