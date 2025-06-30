Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хранение яиц в холодильнике: сколько на самом деле можно их хранить — факт, который удивит
Сбербанк бьёт рекорды: дивиденды за 2024 год станут самыми крупными в истории
Водитель и шофёр — не одно и то же: скрытое различие
Рыжий характер или выдумка: один миф о кошках, в который верят даже опытные хозяева
Со мной так нельзя: Анна Снаткина гневно отчитала мужа из-за забытого свидания
Почему россияне массово интересуются Азией — ключевые причины
Сенсация из США: плавайте после еды — гастроэнтеролог раскрывает правду
Выглядели здоровыми, а потом увяли: томаты погибают из-за одной ошибки в соседстве на грядке
Вернувшийся в Россию Данила Козловский зарабатывает миллионы, но отказывается от частных мероприятий — в чём причина?

Очищение или стресс? 24 часа голодания на воде — подготовьтесь к этому

2:45
Здоровье

В последнее время все больше людей пробуют голодание на воде — практику, которая стала популярной благодаря социальным сетям. В соцсетях часто можно увидеть видео с хэштегом #24-часовойчелленджводногоголодания, где авторы рассказывают о своем опыте и обещают невероятные результаты. Но действительно ли это полезно для организма? Давайте разберемся.

Девушка пьёт воду
Фото: Openverse by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка пьёт воду

Что происходит с организмом во время 24-часового голодания на воде?

Голодание в течение 24 часов не вредно для большинства здоровых людей, но это не панацея и не замена сбалансированной диете. Ваше тело может получить пользу от такого опыта, но не ожидайте мгновенных чудес.

  • Первые часы: организм еще переваривает остатки пищи. Вы можете чувствовать голод, но это скорее психологическое состояние, вызванное скукой или привычкой.
  • 12 часов: начинается расщепление запасов гликогена — энергии, которую тело сохраняет для "хороших дней". Вы можете почувствовать легкую усталость или головокружение, но некоторые люди отмечают эффект "легкой головы" из-за того, что желудок отдыхает.
  • 18:00: организм переходит в состояние, близкое к кетозу. Тело начинает расщеплять жир, чтобы получить энергию. В этот момент некоторые люди чувствуют себя особенно "легкими" или даже говорят о духовных переживаниях.
  • 24 часа: активируется процесс аутофагии — это когда клетки организма начинают "очищать" себя, избавляясь от изношенных частей. Аутофагия играет важную роль в обновлении клеток и может помочь уменьшить воспаление и замедлить старение.

Почему важно прислушиваться к своему телу?

Не стоит ожидать от голодания на воде мгновенных результатов или "очищения" от токсинов. Ваше тело — это сложная система, которая нуждается в сбалансированном питании. Голодание может быть полезным, но только если вы делаете это осознанно и с учетом своих потребностей, пишет life.hu.

Если вы решили попробовать голодание, помните:

  • Не делайте это, если у вас есть какие-либо медицинские проблемы или вы планируете важные дела, требующие физической активности.
  • Пейте много воды — это поможет организму справиться с нагрузкой.
  • Прислушивайтесь к сигналам своего тела и не переусердствуйте.

Голодание на воде может быть интересным опытом, но важно помнить, что ваше тело — это не модная тенденция, а система, которую нужно уважать и заботиться о ней.

Уточнения

Голодание — состояние организма, вызванное недостаточным поступлением веществ, необходимых для поддержания гомеостаза.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Проверка двигателя без оборудования: достаточно одной детали
Авто
Проверка двигателя без оборудования: достаточно одной детали Аудио 
Лобовое скажет спасибо: народный способ победить блики и царапины на стекле
Авто
Лобовое скажет спасибо: народный способ победить блики и царапины на стекле Аудио 
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Авто
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta Аудио 
Популярное
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства

Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.

Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Сводка с фронта: занят первый населённый пункт в Днепропетровской области, до северных окраин Купянска — один километр Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Последние материалы
Жильё сдаётся неохотно: что случилось с московскими квартирами летом
Срок замены масла в АКПП: не стоит верить производителю на слово
Скрытно и молниеносно: ВС России начали применять новейшие дроны
Пара пшиков — и вы другой человек: как найти запах, который станет вашей визиткой
Новый тренд в фитнесе — пилатес на подвесах: что это и кому подойдёт
Астероид, способный стереть город, меняет курс — и на пути нечто куда важнее Земли
Год испытаний для бизнеса и банков: в Сбербанке раскрыли, что ждёт экономику в 2026-м
От 10 соток до 14 гектаров: на Сахалине фермер вырастил тонну клубники в теплицах
Поплавская раскрыла главную причину своей поддержки Симоньян — вот для чего она купила её новую книгу
Мульча против мокрого зла: невидимая защита кабачков от гнили
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.