Очищение или стресс? 24 часа голодания на воде — подготовьтесь к этому

В последнее время все больше людей пробуют голодание на воде — практику, которая стала популярной благодаря социальным сетям. В соцсетях часто можно увидеть видео с хэштегом #24-часовойчелленджводногоголодания, где авторы рассказывают о своем опыте и обещают невероятные результаты. Но действительно ли это полезно для организма? Давайте разберемся.
Фото: Openverse by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка пьёт воду
Что происходит с организмом во время 24-часового голодания на воде?
Голодание в течение 24 часов не вредно для большинства здоровых людей, но это не панацея и не замена сбалансированной диете. Ваше тело может получить пользу от такого опыта, но не ожидайте мгновенных чудес.
Первые часы: организм еще переваривает остатки пищи. Вы можете чувствовать голод, но это скорее психологическое состояние, вызванное скукой или привычкой.
12 часов: начинается расщепление запасов гликогена — энергии, которую тело сохраняет для "хороших дней". Вы можете почувствовать легкую усталость или головокружение, но некоторые люди отмечают эффект "легкой головы" из-за того, что желудок отдыхает.
18:00: организм переходит в состояние, близкое к кетозу. Тело начинает расщеплять жир, чтобы получить энергию. В этот момент некоторые люди чувствуют себя особенно "легкими" или даже говорят о духовных переживаниях.
24 часа: активируется процесс аутофагии — это когда клетки организма начинают "очищать" себя, избавляясь от изношенных частей. Аутофагия играет важную роль в обновлении клеток и может помочь уменьшить воспаление и замедлить старение.
Почему важно прислушиваться к своему телу?
Не стоит ожидать от голодания на воде мгновенных результатов или "очищения" от токсинов. Ваше тело — это сложная система, которая нуждается в сбалансированном питании. Голодание может быть полезным, но только если вы делаете это осознанно и с учетом своих потребностей, пишет life.hu.
Если вы решили попробовать голодание, помните:
Не делайте это, если у вас есть какие-либо медицинские проблемы или вы планируете важные дела, требующие физической активности.
Пейте много воды — это поможет организму справиться с нагрузкой.
Прислушивайтесь к сигналам своего тела и не переусердствуйте.
Голодание на воде может быть интересным опытом, но важно помнить, что ваше тело — это не модная тенденция, а система, которую нужно уважать и заботиться о ней.
Уточнения
Голодание — состояние организма, вызванное недостаточным поступлением веществ, необходимых для поддержания гомеостаза.