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Ученые подтвердили: это масло спасет ваши суставы

2:36
Здоровье

Боль в суставах часто ассоциируется с необходимостью принимать противовоспалительные препараты, которые продаются в аптеках. Однако существует натуральное средство, которое набирает популярность по всему миру — масло черного тмина. Это маленькое чудо природы не только облегчает боль в суставах, но и помогает при других воспалительных процессах.

тмин
Фото: commons.wikimedia.org by Slick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
тмин

Натуральное решение вместо лекарств

Многие привыкли думать, что натуральные противовоспалительные средства — это куркума, имбирь или яркие ягоды. Однако сейчас все больше внимания привлекает новое чудодейственное средство: масло черного тмина.

Популярный эксперт по здоровью Эрик Берг, у которого миллионы подписчиков на YouTube, утверждает, что это масло — самое мощное натуральное противовоспалительное средство в мире. По его словам, всего одна чайная ложка этого масла может быть эффективнее для снятия боли в суставах, чем традиционные обезболивающие и противовоспалительные препараты.

Как работает масло черного тмина?

Секрет эффективности масла черного тмина заключается в веществе под названием тимохинон. Оно обладает противовоспалительными, антиоксидантными и антимикробными свойствами, что позволяет ему бороться с воспалением, свободными радикалами и инфекциями. Исследования, проведенные в 2021 году, показали, что тимохинон также может облегчить симптомы хронических заболеваний, таких как астма, повышенное кровяное давление, диабет и даже грипп, пишет origo.hu.

Как использовать масло черного тмина?

Масло черного тмина легко найти и использовать. Его можно приобрести в виде масла холодного отжима или капсул. Чайную ложку масла можно добавить в утренний смузи, использовать в качестве заправки для салата или смешать с йогуртом. Вкус у него немного острый, но положительный эффект стоит того, чтобы к нему привыкнуть. Это растительное средство не дает мгновенного результата, но регулярное употребление может значительно улучшить подвижность суставов и уменьшить боль в течение нескольких недель.

Не ограничивайтесь лекарствами!

Если у вас болят суставы, не стоит полагаться только на безрецептурные препараты. Ваш рацион также играет важную роль в вашем самочувствии. Масло черного тмина может стать простым и естественным шагом на пути к более безболезненной жизни.

Уточнения

Черну́шка посевна́я или калинджи, или сейдана, или седана, или чёрный тмин, или ри́мский кориа́ндр (лат. Nigēlla satīva), — однолетнее травянистое растение семейства Лютиковые (Ranunculaceae). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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