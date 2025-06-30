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Яблоки для сердца: вот почему вам стоит есть их каждый день

1:56
Здоровье

Сбалансированное питание важно для здоровья сердца. Яблоки — один из лучших продуктов для этого. Они низкокалорийны и богаты питательными веществами, включая растворимую клетчатку (пектин) и антиоксиданты.

Сорт яблок "Гала"
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сорт яблок "Гала"

Пектин помогает снизить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), связывая его в кишечнике и предотвращая всасывание. Это улучшает работу кишечника и пищеварение. Антиоксиданты, такие как флавоноиды и витамин C, защищают клетки от повреждений, снижают воспаление и риск сердечно-сосудистых заболеваний, нейтрализуя свободные радикалы и поддерживая здоровье артерий.

Клетчатка также способствует контролю веса, усиливая чувство сытости и предотвращая переедание. Это важно для борьбы с ожирением и профилактики сердечных заболеваний. Яблоки поддерживают стабильный уровень сахара в крови, снижая риск скачков инсулина. Регулярное употребление клетчатки улучшает микробиоту кишечника, повышает иммунитет и защищает от хронических заболеваний.

Разнообразие сортов яблок также важно. Красные яблоки богаты антоцианами, полезными для здоровья артерий. Зеленые яблоки, такие как Гренни Смит, содержат больше витамина C и улучшают чувствительность к инсулину.

Включение яблок в рацион — простой и вкусный способ поддержать здоровье сердца, сообщает bottabottafiofio.it. Они полезны в свежем виде, в салатах или приготовленными. Важно сочетать их с другими продуктами, такими как фрукты, овощи, цельнозерновые и постные белки, для достижения наилучших результатов. Привычка съедать одно яблоко в день может стать важной частью здорового образа жизни и профилактики сердечных заболеваний.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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